Prichádza radikálna zmena: Valia sa na nás ďalšie tropické horúčavy, vzduch bude nestabilný, vytvoriť môže tieto nebezpečné javy

Teploty na Slovensku na niekoľko dní poklesli. Už včera sme nezaznamenali tropické teploty, a tak tomu bude aj dnes. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sa teploty budú vo štvrtok pohybovať od +23 do +28 °C.

Portál iMeteo však upozorňuje na blížiacu sa zmenu. Nad Stredomorím a Balkánom sa totižto usádza tlaková výš, okolo ktorej sa začne dostávať veľmi tropický vzduch z Afriky. A ten by mal počas víkendu zasiahnuť aj strednú Európu.

Prichádza zmena

Teploty na Balkáne budú opäť atakovať štyridsiatky. Aj keď u nás boli takéto extrémy vylúčené, bude mimoriadne teplo.

V sobotu bude počasie slnečné a teploty budú dosahovať +26 až +34 °C. Prvý víkendový deň bude však rozhodne príjemnejší a menej nebezpečný ako nedeľa.

Nedeľňajšie predpovede ukazujú, že by sa teploty na celom území krajiny mali vyšplhať nad hranicu +30 °C, na juhu dokonca môžu preskočiť až +35 °C.

Aj keď nedeľné ráno a aj dopoludnie budú relatívne pokojné, predpovede upozorňujú na hroziace nebezpečenstvo.

„To by malo spočívať v podobe postupu ďalšieho studeného frontu. Pred týmto frontom by k nám teda mal vrcholiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, ktorý sa počas dňa bude prehrievať a labilizovať a následne by do tohto labilného vzduchu mal vstúpiť front,“ predpovedá iMeteo.

Ďalej vysvetľuje, že by sa k nám mal dostať front, ktorý v nedeľu popoludní postúpi z Moravy. Práve na ňom sa vytvára vlna intenzívnych búrok, ktoré môžu sprevádzať prívalové zrážky a silný nárazový vietor. Tento typ búrok je mimoriadne nebezpečný najmä po horúcich letných dňoch.