Prichádza nová generácia obľúbeného Tamagotchi. Zvieratá sa budú môcť sobášiť aj rozmnožovať

Aj napriek súčasnej dobe, ktorej vládnu hi-tech zariadenia, bez ktorých si už prakticky nedokážeme predstaviť naše životy, to niektorí predajcovia skúšajú s nie až tak technologicky premakanými vecičkami. Príkladom je slávna hračka v podobe virtuálneho domáceho miláčika Tamagotchi. Tá sa už čoskoro dočká novej generácie zariadení, ktoré dokážu ešte viac, než ich predchodcovia z konca 90. rokov.

Na obľúbené Tamagotchi si dnes spomenie už len málokto. Koncom 90. rokov pritom išlo o pomerne obľúbenú hračku, ktorú mal takmer každý. Malé zariadenie, ktoré bolo vlastne virtuálnym domácim miláčikom, umožňovalo starať sa o niekoľko druhov zvierat. Princíp hry spočíval v staraní sa oň – virtuálne zvieratko trebalo kŕmiť, hrať sa s ním, dávať ho spať, sledovať ako rastie a nedopustiť, aby umrelo. Teraz, po viac ako 20 rokoch, sa Tamagotchi vracia v novej edícii, aby si získalo srdcia ďalších generácií, informuje web LAD Bible.

Cenovka porástla, zvýšil sa aj počet nových funkcií

Nová malá „konzola“ (aj keď sa tu viac hodí pomenovanie zariadenie) sa bude volať Tamagotchi On Wonder Garden a dostupná bude v dvoch farebných prevedeniach. K dispozícii bude v levanduľovej a tyrkysovej farbe a technické parametre výrobca opäť posunul na vyššiu úroveň. Z tohto dôvodu aj porástla jeho predajná cena.

Nové Tamagotchi kúpite napríklad prostredníctvom internetového obchodu Amazon za 59,99 dolárov (zhruba niečo vyše 53 eur), čo je trochu väčšia investícia za niečo, čo ponúka naozaj málo. Keď sa ale pozriete bližšie na to, čo nová generácia Tamagotchi dokáže, možno si kvôli spomienkam na detstvo zopár panákov v bare odpustíte, hypotéku si vezmete ďalší mesiac a kúpite si ho radšej, ako investovať do akcií.

Tamagotchi On Wonder Garden má farebný displej a okrem už známych funkcií budete môcť svojho virtuálneho domáceho miláčika napríklad poslať cestovať, užívať si nákupy v obchodných centrách, či dokonca mu zaobstarať vlastného domáceho miláčika, o ktorého sa bude starať. Tu to ale, samozrejme, ani z ďaleka nekončí.

Vzťahy, sobáše aj párenie

Tvorcovia mysleli na všetko a chcú majiteľom nového Tamagotchi poskytnúť priestor na odskúšanie všetkých budúcich nástrah reálneho života. Vaše virtuálne zvieratko si tak bude môcť podľa popisu na webe Amazonu založiť vlastnú rodinu, zosobášiť sa a dokonca aj splodiť potomka, pričom ten bude mať črty svojich rodičov.

Majitelia nového Tamagotchi tiež budú môcť svojim miláčikom dopriať celkom nové hry, ubytovať ich v rôznych miestnostiach, kupovať im nové vecičky a kŕmiť ich novými druhmi jedla či sladkostí. To si dokonca budú môcť aj samé nakúpiť.

Aby toho ale náhodou nebolo málo, tak na záver ešte jedna exkluzivita – nové Tamagotchi budete môcť spárovať s mobilnou aplikáciou a miláčika si môžete ešte viac dotvoriť podľa svojich vlastných predstáv.

Noviniek v novom zariadení je teda dosť, aj keď Tamagotchi je stále na súčasnú dobu pomerne zastaralé. Či však stoja za investíciu takmer 60 dolárov, je otázne. V obchode s mobilnými aplikáciami na smart zariadeniach s Androidom či iOS totiž môžete nájsť mobilnú hru My Tamagotchi Forever, ktoré ponúka podobné množstvo funkcií a je (prakticky) zadarmo. Samozrejme, vlastniť Tamagotchi bolo vždy tak trochu úlet, kto si teda chce zaspomínať na staré dobré časy, tak ten bude s touto novinkou viac než spokojný.

Predpredaj tejto novinky už beží, prvé objednávky e-shopy odošlú v deň oficiálneho začiatku predaja, teda už 26. júla 2020.