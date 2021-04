Pribudlo 87 úmrtí, PCR testy odhalili 1 161 nakazených. WHO nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov

Na Slovensku v utorok (6.4) pribudlo 1 161 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 707 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 366 894 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 609 398 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 895 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 639 ľudí. Na JIS je 249 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 335 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 399 863 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 10 243. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 778 715.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 161 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 946 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 10,84 % z 10 707 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,78 % z 250 206 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (308), nasleduje Prešovský kraj (231), Trenčiansky (157), Košický (121), Bratislavský (94), Banskobystrický (93), Trnavský (92) a Nitriansky (65). Je medzi nimi 578 mužov a 583 žien. Celkový počet nakazených mužov je 175 000 a žien 191 894.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 778 715, za predchádzajúci deň pribudlo 15 237 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 267 438 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 3 522 ľudí.

WHO nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov za účelom cestovania

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov za účelom cestovania medzi krajinami, keďže zatiaľ nie je jasné, či vakcinácia dokáže zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Uviedla to v utorok hovorkyňa WHO Margaret Harrisová, píše agentúra Reuters.

“Ako WHO momentálne hovoríme, že neradi by sme videli očkovací preukaz ako požiadavku na vstup alebo odchod z krajiny, pretože v tejto fáze si ešte nie sme istí tým, či vakcína skutočne bráni prenosu nákazy,” uviedla Harrisová. Dodala, že v tejto súvislosti je potrebné zvážiť aj ďalšie množstvo otázok vrátane možnej diskriminácie ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dať zaočkovať.

Vakcína od Moderny poskytuje protilátky aj po šiestich mesiacoch

Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Informáciu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA.

Výskum pokračuje, aby sa zistilo, ako dlho sú protilátky zaznamenávané u ľudí, ktorí túto vakcínu dostali. Vysoké hladiny protilátok boli zistené vo všetkých vekových skupinách, ktoré sa na klinickom testovaní podieľali – mladší ľudia mali vyššiu hladinu než tí starší.

Výskumníci pokračujú v sledovaní testovaných ľudí, aby určili, kedy ochrana pred koronavírusom zoslabne a koľko dodatočnej ochrany je potrebné doplniť posilňujúcou dávkou. Vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech má podľa zistení iného výskumu ochranu takmer 92 percent po šiestich mesiacoch. Pri vakcíne od Moderny nebolo uvedené takéto presné percento. Obe vakcíny sa ukázali ako vysoko účinné proti vážnemu priebehu ochorenia covid.