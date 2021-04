Pribudlo 77 úmrtí, PCR testy odhalili 620 nakazených. Uvoľňovanie opatrení bude záležať na sviatkoch

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (180), nasledujú Košický kraj (138), Prešovský (104), Trenčiansky (86), Bratislavský (52), Trnavský (29), Nitriansky (26) a Banskobystrický (5). Je medzi nimi 301 mužov a 319 žien. Celkový počet nakazených mužov je 174 184 a žien 191 058.

Výnimky počas Veľkej noci

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie sv. omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z individuálnej a pastoračnej služby a patrí k výnimkam zo zákazu vychádzania.

V usmernení hlavného hygienika sa dočítate, za akých podmienok je výnimka platná. Okrem toho schválili aj ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, a to na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Rovnako aj v tomto prípade bude dôležité dodržiavať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na dnešnom rokovaní schválila vláda.

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predĺžil o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v stredu 17. marca 2021. Platiť by mal do 28. apríla. Rozhodnutie vlády odobril aj parlament. Ak by vláda nepredĺžila núdzový stav, spolu s ním by sa skončil aj zákaz vychádzania. Núdzový stav je totiž priamo nadväzný na niektoré opatrenia.

Situácia sa vyvinie podľa toho, ako Slováci zvládnu sviatky

V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách. V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou okolo nového koronavírusu to povedal minister školstva Branislav Gröhling. Zároveň apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení.

“V posledných dňoch sme komunikovali s novým premiérom aj s epidemiologickým tímom. Situácia vyzerá priaznivo a ak sa podarí udržať tento trend aj po Veľkej noci, mohol by sa v nasledujúcich týždňoch COVID automat prepnúť na regionálnu úroveň, čo by znamenalo otváranie ďalších ročníkov,” uviedol šéf rezortu.

O tom, že pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje, hovoria podľa ministra klesajúce čísla hospitalizovaných. Zdôraznil však, že Slovensko ešte stále nie je z najhoršieho vonku a vývoj situácie závisí hlavne od toho, ako Slováci zvládnu aktuálne sviatky.

Šéf rezortu školstva preto apeluje na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení. Dodal, že v závislosti od vývoja situácie by sa dalo predpokladať, že k prechodu z celoslovenského do regionálneho COVID automatu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch.