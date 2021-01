Pribudlo 71 úmrtí, PCR testy odhalili 2 980 nových prípadov. Plošné testovanie sa dnes začne v Nitre aj Košiciach

Na Slovensku vo štvrtok (7.1) pribudlo 2 980 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 657 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 201 164 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 3 107 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 141 490 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3142 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 921 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 215 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 248 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 506 971 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 2 788.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 980 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 634 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 27,96 % z 10 657 ukončených RT-PCR vyšetrení a 6,85 % z 53 030 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji (537), nasleduje Trnavský kraj (501), Nitriansky (438), Žilinský (438), Trenčiansky (420), Prešovský (268), Košický (251) a Banskobystrický (127). Je medzi nimi 1 434 mužov a 1 546 žien.

Plošné testovanie v Nitre aj Košiciach

Mesto Košice je na víkendové plošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa začalo dnes (8. 1.), pripravené. Antigénové testy dorazili načas, k dispozícii je 66 odberných miest a 103 odberných tímov. Oznámil to vo štvrtok primátor Košíc Jaroslav Polaček na sociálnej sieti.

“Keď sme pred niekoľkými dňami avizovali, že pôjdeme do dobrovoľného plošného testovania v Košiciach, mali sme obavu, či sa prihlási dostatok zdravotníkov a dobrovoľníkov do odberných tímov. Všetko ostatné sme zabezpečiť vedeli bez väčších problémov. Dnes musím s hrdosťou skonštatovať, že naše obavy boli úplne zbytočné. Prihlásili sa nám stovky ľudí,” uviedol Polaček.

Odberné miestnosti budú v piatok otvorené v čase od 16.00 do 20.00 h, v sobotu a nedeľu (9. – 10. 1.) to bude od 9.00 do 17.00 h. V pondelok (11. 1.) bude v prevádzke jedno odberné miesto, a to v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Zoznam odberných miest je na webstránke korona.kosice.sk.

Testovanie v Nitre

Na plošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 je v okrese Nitra pripravených 116 odberných miest. Už dnes ráno sa testovanie začalo v obci Branč, popoludní sa pridá aj krajské mesto a obce Vinodol a Cabaj – Čápor. Počas plošného testovania priamo v Nitre bude k dispozícii celkovo 34 odberných miest.

Ako informovala radnica, testovať sa bude v piatok (8. 1.) od 15.00 do 20.00 h, v sobotu a v nedeľu (9. – 10. 1.) od 8.00 do 17.00 h. „Pri plánovaní návštevy odberného miesta počas víkendu rátajte s predpokladanou obednou prestávkou testovacieho personálu od 12.00 do 13.00 h,“ upozornil mestský úrad.

Odberné miesta budú vo všetkých mestských častiach. Ľudia sa tak budú môcť otestovať v Starom meste, na sídliskách Klokočina, Chrenová, Čermáň a v častiach Zobor, Krškany, Mlynárce a Dražovce. Radnica zriadila aj tri infolinky. Ich telefónne čísla spolu s kompletným zoznamom odberných miest už magistrát zverejnil na sociálnej sieti.

Od pondelka 11. januára od 5:00 do 29. januára bude platiť v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania. Aj na cestu do zamestnania alebo do prírody bude potrebné potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. Nitrianska polícia už od utorka z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie v okrese vykonáva intenzívnejšie kontroly zákazu vychádzania.