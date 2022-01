Pribudlo 6 011 pozitívnych, covidu podľahlo 61 ľudí. Vakcinácia zachránila v EÚ takmer pol milióna životov, tvrdí WHO

Na Slovensku pribudlo v stredu (19.1.) 6 011 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 17 803 testov. Celkovo tak evidujeme 896 798 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 13, v nemocniciach je celkovo 1 606 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 17 520, pribudlo 61 obetí. Za uplynulý deň dostalo vakcínu 1 869 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

Vakcinácia zachránila v EÚ takmer pol milióna životov, tvrdí WHO

Vďaka vakcinácii sa v Európskej únii podarilo zachrániť takmer pol milióna životov. Informoval o tom v stredu úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región, ktorý sa odvolával na výsledky novej štúdie. Bez vakcinácie by ochoreniu COVID-19 v Európe podľahlo zhruba 910-tisíc ľudí, vďaka očkovaniu ich však bolo 440-tisíc, čo znamená redukciu o viac ako 51 %, tvrdí WHO v prezentácii na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Štúdia realizovaná v 33 európskych krajinách vychádza z údajov o ľuďoch starších ako 60 rokov zozbieraných medzi decembrom 2020 a novembrom 2021. Vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 je „bezpečná, afektívna a zachraňuje životy“, zdôrazňuje WHO.