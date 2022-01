Slovensko sa pripravuje na najhoršie. Najskôr sa bude zvyšovať počet lôžok a opäť sa vytvoria triážne stany

Núdzové zdravotnícke zariadenia plánované v súvislosti s nárastom novej vlny a variantu omikron sa zatiaľ zriaďovať nebudú, v prvom kole sa budú reprofilozovať lôžka. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) to naznačil po stredajšom rokovaní vlády.

Reprofilizácia lôžok aj triážne stany

“Prešli sme s kolegami nemocnice po celom Slovensku, vzhľadom na všetky údaje o omikronových pacientoch, že stav nie je taký závažný a hospitalizácie trvajú krátko, sa v prvom kole bude zvyšovať počet lôžok, ktoré možno reprofilizovať v nemocniciach,” uviedol Lengvarský. Podľa neho by malo ísť rádovo o stovky lôžok, ich presný počet má byť známy v piatok (21. 1.). “Ak to nebude postačovať, budeme zriaďovať núdzové zariadenia, no budú to pobočky nemocníc,” dodal.

Minister avizoval, že zámerom je v najbližšej dobe znížiť nápor na urgentné príjmy. “Budú vytvárané triážne stany pred nemocnicami, v ktorých budú zdravotníci posudzovať, akú liečbu pacient potrebuje,” vysvetlil Lengvarský.

O zriadení núdzových zdravotníckych zariadení v prípade nárastu infikovaných novým variantom omikron rokovala vláda pred Vianocami, jednou z úloh bolo pripraviť analýzu potrebných legislatívnych opatrení, na stredajšom rokovaní túto úlohu zrušili.