Pribudlo 53 úmrtí, PCR testy odhalili 1 531 nakazených. O uvoľnení opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci

Na Slovensku v piatok (26.3) pribudlo 1 531 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 389 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 356 985 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Pribudlo tiež 1568 pozitívne testovaných antigénovými testami. “Je to 12,36 percenta z 12.389 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,53 percenta zo 293.671 antigénnych testov,” priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na svojom webe.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (312), nasledujú Prešovský (310), Košický (233), Trenčiansky (211), Trnavský (139), Banskobystrický (122), Bratislavský (114) a Nitriansky (90) kraj. Je medzi nimi 733 mužov a 798 žien.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 553 104 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva to z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami.

V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 355 pacientov (prepustených bolo 61 pacientov), z nich potvrdené ochorenie má 3170 ľudí. Na JIS je 293 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 375 osôb.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 322 443 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 9 426. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 615 393. Za predchádzajúci deň pribudlo 14 346 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 255.688 ľudí, za uplynulý deň 1869 osôb.

O uvoľnení sa bude rokovať až neskôr

O prípadnom uvoľnení protiepidemických opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci. Ako v piatok uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO) dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí COVID automatu.

“Chceme klesajúci trend udržať a chceme postupne zapínať život späť, ako sme ho poznali pred pandémiou,” povedal Heger. Pripomenul však, že počet hospitalizovaných sa stále nedostal pod hranicu 3000 ľudí, čo celkovo krajinu drží v čiernej zóne. Do Veľkej noci nemá podľa neho zmysel nič uvoľňovať.

Keď sa situácia zlepší, bude sa ešte musieť dodržať tzv. ochranná lehota 12 dní. Podľa dočasného šéfa rezortu zdravotníctva sa tak má zabezpečiť, aby nedošlo “k šokovej reakcii”. Súčasne nastavené opatrenia považuje za vhodné.

Chcú vylúčiť testovanie

Člen konzília odborníkov Jozef Šuvada pripomenul, že covidový semafor, ktorý by mal fungovať pre jednotlivé regióny, sa prehodnocuje s ohľadom na výskyt nových mutácií nového koronavírusu. “Z COVID automatu by sme chceli vylúčiť testovanie ako také a chceli by sme ho prepojiť s národnou testovacou stratégiou,” informoval s tým, že aj o tejto otázke diskutujú.

Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry pripomenul, že prirýchle uvoľňovanie opatrení viedlo v okolitých krajinách k novej vlne epidémie. Za problematické považuje aj nové varianty, o ktorých podľa neho stále nie je dostatok poznatkov.

“Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia,” dodala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.