Pribudlo 192 úmrtí, PCR testy odhalili 1 590 prípadov. Slovensko sa rozdelí, niektoré okresy si testovanie zopakujú

Na Slovensku v pondelok (25.1) pribudlo 1 590 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 950 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 238 617 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 3 811 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 197 191 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 495 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 263 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 261 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 319 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 709 926 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 4 260. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 102 692.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 590 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 571 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 14,52 % z 10 950 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,46 % z 244 187 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji (356), nasleduje Košický kraj (226), Trnavský (210), Nitriansky (201), Prešovský (196), Trenčiansky (160), Žilinský (159) a Banskobystrický (82). Je medzi nimi 752 mužov a 838 žien.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 709 926, pričom takto bolo pozitívne testovaných 238 617 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 4 392 879, z čoho bolo pozitívne testovaných 173 224 osôb.

Slovensko sa rozdelí na “horšie” a “lepšie” okresy

Zákaz vychádzania vláda predĺžila do 7. februára. Od 27. januára do 2. februára sa bude potrebné na uplatnenie viacerých výnimiek preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý musí byť vykonaný od 18. januára. V okresoch zaradených medzi 37 horších bude treba od 3. do 7. februára ďalší test vykonaný od 27. januára.

Vláda a teda ani rezort zdravotníctva ani premiér Igor Matovič ešte výsledky zo skríningu neoznámili. Okresy, resp. mestá a obce tak ešte nevedia, na ktorej strane sa ocitnú. Predbežné výsledky priniesli Dáta bez pátosu, nájdete ich v našom aktuálnom článku.

Pokiaľ zajtra idete do práce alebo chcete ísť do prírody, budete potrebovať negatívny test, ktorý nie je starší ako 18. januára. Negatívny test rovnako potrebujete aj na cestu na pracovný pohovor, na poštu, do banky, čistiarne odevov, knižnice, optiky, trafiky či opravovne obuvi. Preukazovať sa ním treba aj v servise bicyklov či autoservise i na výdajných miestach obchodov. Je tiež podmienkou pri individuálnom športe a pobyte v prírode v rámci okresu.

Kto nepotrebuje mať test?

Bez testu bude možný napríklad nákup na obstaranie nevyhnutných životných potrieb, a to v najbližšom obchode. Výnimka platí aj na cestu k lekárovi či do lekárne, ale aj za veterinárnou starostlivosťou. Test nebudú potrebovať ani deti na cestu do materskej školy a na prvý stupeň základných škôl. Nebude sa vyžadovať ani na pohreboch, krste či pri uzavretí manželstva. Medzi výnimkami je aj cesta na vykonanie testu na ochorenie COVID-19, rovnako aj na cestu na očkovanie. Výnimku majú aj deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Bez testu sa možno dostaviť aj pred orgán činný v trestnom konaní alebo na súdne pojednávanie. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu dieťaťa za rodičom, napríklad pri striedavej starostlivosti. Test nie je potrebný ani na vychádzku s dieťaťom do troch rokov alebo so psom či mačkou do jedného kilometra od bydliska.