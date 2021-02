Pribudlo 140 úmrtí, PCR testy odhalili 2 020 prípadov. V nemocniciach je po víkende opäť viac pacientov

Dnes sa v prehľade nachádzajú štatistiky aj za sobotu aj za nedeľu a to kvôli plánovanej odstávke webu NCZI. Na Slovensku pribudlo 2020 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 372 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 278 254 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počas víkendu nepribudli štatistiky v počtoch vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 255 300 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 895 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 628 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 269 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 321 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 905 895 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 5 952. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 235 556.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 572 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 392 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 20,61 % z 2 775 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,96 % z 249 092 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (241), nasleduje Bratislavský kraj (153), Banskobystrický (60), Trnavský (51), Žilinský (30), Prešovský (27), Nitriansky (8) a Trenčiansky (2).

Za sobotu 13.2.2021 boli štatistiky táketo:

Na Slovensku pribudlo 1 448 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 117 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Bolo to 19,06 % z 7 597 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,77 % z 402 206 antigénnych testov.

V nemocniciach bolo hospitalizovaných 3 812 pacientov, z nich potvrdené ochorenie malo 3 558 ľudí. Na JIS bolo 271 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebovalo 321 osôb.

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 73 prípadov. Celkový počet úmrtí “na Covid” bol 5 885 a celkový počet úmrtí “s Covidom” bol 1 239.

V Česku vyhlásili na 2 týždne núdzový stav

Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi neschválila vládny návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako však pripomínajú Novinky.cz, bez núdzového stavu by sa zrušili opatrenia vyhlásené podľa krízového zákona. Časť z nich by tak zrejme bola v gescii ministerstva zdravotníctva a za časť z nich by boli zodpovední hajtmani krajov. V takom prípade by sa potom podľa premiéra Andreja Babiša otvorili obchody a služby, uzavreté by zostali školy alebo reštaurácie.

Česká vláda na základe žiadosti hajtmanov vyhlásila na dva týždne v celej Českej republike núdzový stav. Nadviaže tak na súčasný núdzový stav platný do nedele polnoci, informovali spravodajské portály Novinky.cz a iDNES.cz.

Všetci hajtmani, vrátane pražského primátora Zdeněka Hřiba, požiadali vládu po dopoludňajšom rokovaní s ministrami o vyhlásenie núdzového stavu na území svojho kraja.

Podľa hajtmana Pardubického kraja Martina Netolického hajtmani okrem iného požadujú, aby sa do škôl od 1. marca vrátili maturitné ročníky a žiaci 9. ročníkov základných škôl za jasne stanovených podmienok testovania. “Zároveň chceme umožniť očkovanie pedagogických pracovníkov a ich registráciu cez centrálny rezervačný systém,” povedal Netolický. Hajtmani tiež žiadajú uvoľnenie opatrení v oblasti obchodu a služieb za dodržania jasne stanovených hygienických podmienok. Vyzvali tiež vládu, aby od marca zabezpečila vo firmách testovanie na ochorenie COVID-19.

Niektorí experti na ústavné právo upozorňujú, že vyhlásenie nového núdzového stavu, ktorý by nadväzoval na núdzový stav nepredĺžený Poslaneckou snemovňou, je protiústavné, a to bez ohľadu na žiadosť hajtmanov.