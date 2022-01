Pribudlo 14 252 pozitívnych, covidu podľahlo 30 ľudí. Pre covidových pacientov máme aktuálne k dispozícii 5 000 lôžok

Na Slovensku pribudlo v stredu (26.1.) 14 252 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 32 227 testov. Celkovo tak evidujeme 957 633pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 23, v nemocniciach je celkovo 1 506 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 17 755, pribudlo 30 obetí. Za uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 1 574 Slovákov.

Takmer 81 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných

Ako doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, viac ako 62 percent pozitívnych, ktorých zachytili PCR testy, nebolo zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo v stredu 1 834 osôb, viac ako 61 percent nemá očkovanie.

„Na JIS a OAIM je 293 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 149 ľudí. Takmer 81 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky,“ doplnila ďalej údaje za uplynulý deň hovorkyňa.

Tretiu dávku vakcíny dostalo v stredu 8 432 osôb, spolu má posilňovaciu dávku už 1 437 547 Slovákov. Druhú dávku očkovacej látky dostalo uplynulý deň 2 538 ľudí (spolu 2 649 398) a prvou dávkou vakcíny sa zaočkovalo 1 574 osôb (2 792 799).

Slovensko má pre covidových pacientov k dispozícii 5 000 nemocničných lôžok

V súčasnosti má Slovensko pre pacientov s ochorením COVID-19 k dispozícii 5 000 nemocničných lôžok s tým, že v prípade potreby je možné lôžkový fond rozšíriť na celkovo 7 000.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Aj keď rezort na základe názorov odborníkov predpokladá, že štvrtá vlna omikronu nebude dlhá a v nemocniciach by mala trvať od dvoch do maximálne štyroch týždňov, v prípade potreby zvažuje ďalšie možnosti, ako rozšíriť lôžkový fond.

„Ministerstvo zdravotníctva preto zodpovedne v predstihu pristúpilo k potrebným krokom, plánujeme v blízkej dobe spustiť pred niektorými nemocnicami takzvané triážne stany, ktoré majú primárne odbremeniť urgentné príjmy,” dodala Eliášová. Rezort zároveň zdôrazňuje, že každý pacient, ktorý bude potrebovať hospitalizáciu, hospitalizovaný bude. Veria tiež, že krajná alternatíva núdzových lôžok nebude potrebná, pretože pomôže práve prednemocničná triáž.

Triážny stan je vysunutým urgentným príjmom, kde zdravotníci poskytnú pacientovi potrebné vyšetrenie na identifikáciu, či potrebuje hospitalizáciu alebo stačí domáca liečba. Ďalšou alternatívou je podľa Eliášovej liečba na lôžkach v kúpeľoch. Pokiaľ ide o posilnenie kapacít zdravotníckeho personálu, nápomocní majú byť študenti medicíny, ošetrovateľstva a ministerstvo komunikuje aj so strednými zdravotníckymi školami.