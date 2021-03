Pribudlo 109 úmrtí a PCR testy odhalili 3 600 nakazených. Mobilita klesla, porušenie opatrení môžete nahlasovať

Na Slovensku v utorok (9.3) pribudlo 3 600 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 16 361 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 329 593 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 478 739 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 963 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 720 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 324 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 369 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 154 136 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 8 146. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 373 797.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 3 600 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 681 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 22 % z 16 361 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,07 % z 156 883 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (676), nasledujú Trenčiansky kraj (586), Žilinský (537), Prešovský (505), Trnavský (442), Banskobystrický (352), Nitriansky (260) a Bratislavský (242). Je medzi nimi 1 725 mužov a 1 875 žien. Celkový počet nakazených mužov je 156 751 a žien 172 842.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 2 154 136, pričom takto bolo pozitívne testovaných 329 593 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 16 431 870, z čoho bolo pozitívne testovaných 309 992 osôb.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 373 797, za predchádzajúci deň pribudlo 3 103 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 195 224 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 6 761 ľudí.

Mobilita sa znížila, porušenie opatrení môžete nahlasovať

Epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila, krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa drží na čísle 4048. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 108 ľudí. Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Stúpol aj počet aplikovaných vakcín, mobilita klesla. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Krajčí tiež povedal, že 35 miliónov nakúpených testov môže byť použitých aj na samotestovanie. Pri domácich testoch by sa mali používať kratšie tyčinky. Zdôraznil tiež dôležitosť testovania. “Čím viac testovaní jednotlivé regióny absolvovali, tým mali v skríningovom testovaní lepšie výsledky, čo sa týka percenta pozitivity,” podotkol.

Porušovanie opatrení môžete nahlasovať, ministerstvo zriadilo linku aj mailovú adresu. Nahlasovať by sa mali najmä porušenie karantény, oslavy v interiéroch a nedovolené otvorenie prevádzok.

Čo sa týka počtu úmrtí na jeden milión obyvateľov, Slovensko je podľa neho na 17. mieste. “Hovorí sa, že tu zomieralo najviac ľudí, ale nehovorilo sa, že to bolo v určitej fáze pandémie,” zdôraznil. Pokles mobility pripisuje opatreniam prijatým od 3. marca. Predpokladá, že to je vďaka zákazu vychádzania po 20.00 h, zákazu prechodu z okresu do okresu či vďaka nariadenej práci z domu.

Ospravedlnil sa aj za komplikácie spojené s prihlasovaním na očkovanie proti novému koronavírusu. S výrazným náporom na prihlasovanie sa podľa jeho slov nepočítalo. Problémy by sa mali vyriešiť do týždňa, ľudí preto požiadal o trpezlivosť. Dodal tiež, že pri problémoch s prihlasovaním na mobilné odberové miesta cez webovú stránku korona.gov.sk sa môžu prísť dať ľudia aj tak otestovať, zdravotníci by im mali odber vykonať.