Pribudlo 101 úmrtí, PCR testy odhalili 2 775 prípadov. Zákaz vychádzania aj lockdown sa môžu ešte predĺžiť

Na Slovensku v utorok (26.1) pribudlo 2 775 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 015 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 241 392 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 4 957 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 202 148 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 509 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 286 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 256 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 310 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 723 941 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 4 361. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 108 426.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 775 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 599 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 19,8 % z 14 015 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,46 % z 177 450 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trnavskom kraji (565), nasleduje Košický kraj (530), Nitriansky (345), Trenčiansky (303), Bratislavský (297), Prešovský (252), Žilinský (245) a Banskobystrický (238). Je medzi nimi 1 367 mužov a 1 408 žien.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 723 941, pričom takto bolo pozitívne testovaných 241 392 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 4 749 151, z čoho bolo pozitívne testovaných 177 783 osôb.

V hre je predĺženie zákazu vychádzania

Konzílium odborníkov by možno malo prehodnotiť COVID automat, ktorý má na Slovensku platiť od 8. februára. Minister Krajčí pred rokovaním vlády povedal, že za COVID automatom stojí, je však ochotní pristúpiť aj na prísnejšie pravidlá, ako automat určuje. Situácia je podľa neho ale veľmi vážna, kritická aj v nemocniciach a preto je na mieste, aby epidemiológovia situáciu prehodnotili. Problém spôsobuje najmä britská mutácia vírusu, ktorá je infekčnejšia.

“Stále čakáme na zlom v počte chorých a hospitalizovaných v nemocnici, stále neprišlo k zásadnému zníženiu a trendu poklesu,” upozornil Krajčí.

Ak sa vláda rozhodne predĺžiť lockdown alebo zákaz vychádzania, minister zdravotníctva s tým nebude mať problém. Včera o predĺžení opatrení hovoril na tlačovej besede aj premiér Igor Matovič. Ak sa má od 8. februára zapnúť COVID automat a má prísť k istému uvoľneniu opatrení, bude to pod podmienkou sedemdňového pretestovania ľudí. “Pokiaľ s tým bude mať niekto problém, bude tým pádom čierny región. Mal by mať veľmi prísny lockdown aj s obmedzeniami na úrovni zamestnania,” skonštatoval minister.

“Za tejto situácie urobiť akékoľvek uvoľnenie by bolo nezodpovedné. Pokiaľ by bol aj tlak na to, aby sa COVID automat 8. februára spustil, tak len v tých regiónoch, ktoré vedia zabezpečiť kontinuálne testovanie,” povedal minister za záver.