Pri tréningu zomrel iba 18-ročný slovenský reprezentant v cyklistike. Obiehal ho kamión

K tragickej udalosti došlo včera na slovenských cestách. Ako na svojom profile informovala Lucia Ďuriš Nicholsonová, 18-ročný slovenský reprezentant v cyklistike prišiel o život, keď ho obiehal kamión. Išlo o Róberta Nagyho.

Incident sa odohral v okolí Trenčína, kde bol iba 18-ročný pretekár tímu Slávia Trenčín Cycling Academy na tréningu, informuje Zoznam. Celá nehoda sa mala udiať po tom, ako mladý cyklista trafil kameň, ktorý ho rozhodil a v tom momente narazil do kamióna, ktorý ho obiehal. Následne narazil do zábradlia vedľa cesty. Pri tom utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Chodci y cyklisti by sa mali cítiť bezpečne

“Tak zatiaľ hovoria medializované informácie. Sú ale aj iné verzie tragédie. Je príliš skoro na vynášanie súdov”, informovala Nicholsonová. “Chcem veľmi poprosiť vodičov, aby brali ohľad na zraniteľnosť cyklistov. Prosím, obiehajte nás pri zníženej rýchlosti a vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra. Rodine, pozostalým a priateľom Roba Nagya vyjadrujem úprimnú sústrasť. Je mi to nesmierne ľúto”, dodala na záver.

Lucia Ďuriš Nicholsonová zároveň pred pár týždňami informovala aj petícii za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách, ktorú už po pár dňoch od jej spustenia podporili svojím podpisom tisíce ľudí. Celkovo mala viac ako 21-tisíc podpisov. Signatári petície vyzývajú parlament a vládu, aby urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky

V petícii najmä žiadali, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféri môžu cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra. Poukazujú pritom, že toto pravidlo má v legislatíve zakotvené drvivá väčšina štátov Európskej únie. “V súčasnosti na Slovensku zákon hovorí len o bezpečnej vzdialenosti na obiehanie cyklistu. Nepovažujeme to za dostatočné, pretože niektorí vodiči si to vykladajú tak, že je to 20 centimetrov,” priblížila Ďuriš Nicholsonová. Zber podpisov už ukončili.