Nechal si obrúsiť zuby, spájali ho so sieťou prostitútok: Robert de Niro mal nútiť asistentku, aby mu škrabkala chrbát

V poslednom čase sa meno Roberta De Nira začalo objavovať na titulných stránkach z dôvodov, ktoré by mnohí možno nečakali. Niektorých pobúrilo, že sa vo vysokom veku stal opäť otcom. Iných nahnevalo jeho správanie voči osobnej asistentke, ktorej musela jeho produkčná spoločnosť napokon vyplatiť nemalé odškodné.

V článku sa dozviete aj: vďaka čomu sa stal svetovo uznávanou hviezdou;

do akých extrémov zachádzal, aby sa pripravil na úlohy;

za čo ho niektorí Taliani kritizujú;

prečo sa ocitol pred súdom a za čo musí platiť vysoké odškodné.

Preslávil ho tento film

Ako informuje web Biography, Robert De Niro (celým menom Robert Anthony De Niro Jr.) je považovaný za jedného z najlepších hercov súčasnosti. Narodil sa 17. augusta 1943 v New Yorku. Obaja jeho rodičia boli uznávanými umelcami. Jeho matka bola maliarka a jeho otec bol maliarom, sochárom, ale aj básnikom. Aj keď sa zdalo, že De Nirovci medzi sebou mali vzťah, po akom túži každý, neskôr sa rozviedli a ukázalo sa, že Robertov otec bol gay.

Už ako dieťa chodieval na hodiny herectva. Keď mal 16 rokov, odišiel zo súkromnej školy, ktorú navštevoval, aby mohol herectvo študovať na konzervatóriu. Podľa webu Britannica hral v niekoľkých menších úlohách na Broadwayi, no v roku 1963 (film bol uverejnený až v roku 1969) si zahral v prvom serióznom filme – v komédii s názvom The Wedding Party.

V nasledujúcich rokoch sa objavoval zväčša v menších úlohách, no v roku 1973 sa vďaka filmu Bang the Drum Slowly dostal do povedomia kritikov, ale aj divákov. V tom istom roku vo filme Mean Streets (Špinavé ulice) De Niro prvýkrát spojil sily s režisérom Martinom Scorsesem, s ktorým vytvoril niektoré zo svojich najslávnejších diel. Na režiséra Francisa Forda Coppolu, ktorého mimoriadne populárny Krstný otec (1972) získal Oscara za najlepší film, urobil De Niro vo filme Mean Streets taký dojem, že mu ponúkol úlohu mladého Vita Corleoneho v pokračovaní Krstného otca, a to bez kamerových skúšok.

Za toto ho niektorí nenávideli

Corleone mu napokon podľa IMDb vyniesol Oscara za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe a urobil z neho medzinárodnú hviezdu. V mnohých filmoch ukázal nepopierateľný talent, dodnes je hercom, ktorý sa dokáže vžiť do akejkoľvek postavy. Dokázal zahrať gangstra, ale vo filme Awakenings (Čas prebúdzania, 1990) si po boku Robina Williamsa zahral muža, ktorý bol kvôli zákernej chorobe roky paralyzovaný. V komédii Meet the Parents (Foter je lotor 2000) zas divákov rozosmieval, až sa za bruchá chytali.

Svoje filmové úlohy bral veľmi vážne a riadne sa na ne pripravoval. Niektorým jeho prehnané úsilie liezlo na nervy a nenávideli ho za to, iní ho zas chválili a oceňovali. Ako píše Looper, pred natáčaním filmu Taxi Driver (Taxikár, 1976) si toto povolanie skutočne vyskúšal, jazdil taxíkom a rozvážal ľudí.

Kvôli filmu Raging Bull (Zúriaci býk, 1980) zas takmer rok trénoval s profesionálnym boxerom a dosiahol veľmi slušnú úroveň. Kvôli tejto úlohe potreboval navyše v priebehu 4 mesiacov pribrať 30 kíl. Aby to dosiahol, napchával sa špagetami a zmrzlinou. Bol úspešný, no nadváha mu spôsobovala zdravotné problémy, ťažko sa mu dýchalo. Filmári preto museli natáčanie urýchliť. Kvôli ďalšiemu z filmov sa zas naučil hrať na saxofóne na profesionálnej úrovni.