Prezident Spojených štátov Joe Biden sa dnes prvýkrát stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom

Prezident Spojených štátov Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin sa dnes stretli vo švajčiarskej Ženeve. Bola to ich prvá schôdzka ako prezidentov. Lídri USA a Ruska sa tak na neutrálnej švajčiarskej pôde zišli po 36 rokoch. Naposledy tam v roku 1985 rokovali ich predchodcovia – americký prezident Ronald Reagan a vtedajší šéf Kremľa Michail Gorbačov.

Ako uvádza agentúra AFP, rozhovory medzi Putinom a Bidenom vo vile La Grange – kaštieli z 18. storočia s výhľadom na Ženevské jazero – sa začali okolo 13.00 h SELČ a budú trvať až päť hodín. Napäté vzťahy medzi obom krajinami ilustruje aj to, že v programe summitu nie je spoločné pohostenie oboch lídrov.

Nebudú spolu jesť

“Nebudú spolu jesť,” potvrdil pod podmienkou zachovania anonymity popredný predstaviteľ americkej delegácie na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Okrem toho bude mať po vzájomných rokovaniach každý z prezidentov namiesto spoločnej vlastnú tlačovú konferenciu, píše agentúra Reuters.

Po stretnutí so švajčiarskym prezidentom Guyom Parmelinom by mali obaja lídri začať spoločné rozhovory v knižnici vily La Grange. Joe Biden priletel do Ženevy v utorok krátko po 16.00 h SELČ v rámci poslednej časti svojej prvej zahraničnej cesty v úrade prezidenta. Počas nej absolvoval summity G7 a NATO v Británii a Bruseli, pričom sa usiloval o posilnenie transatlantických vzťahov.

Platia prísne bezpečnostné opatrenia

Počas stretnutia Bidena s Putinom budú v Ženeve platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Tamojšie úrady dočasne uzatvoria vzdušný priestor nad mestom a v oblasti nasadia okolo 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek vrátane vojakov.

Vilu La Grange a jej okolitý park obkolesili dvoma kilometrami bezpečnostného oplotenia s ostnatým drôtom. Polícia ohradila bezpečnostnými bariérami aj okolie hotela neďaleko európskej centrály Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom je Biden ubytovaný.

Putin spoločné rokovania s americkou hlavou štátu absolvoval naposledy 6. júla 2018 v helsinskom prezidentskom paláci. Toto stretnutie s jeho vtedajším americkým náprotivkom Donaldom Trumpom bolo nielen ich prvým samostatným, no išlo zároveň o prvú dvojstrannú schôdzku lídrov USA a Ruska od apríla 2010.