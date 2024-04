Prešovskí dobrovoľní hasiči majú záujem o Véghov ambasádorský renault: Chcú v ňom voziť humanitárnu pomoc Ukrajincom

Nedávno sme informovali o tom, že podľa Attilu Végha s ním spoločnosť Renault Slovensko ukončila spoluprácu kvôli jeho politickým názorom. Ako na Facebooku upozorňuje ZOMRI, prešovskí dobrovoľní hasiči by sa auta radi ujali. Vozili by v ňom humanitárnu pomoc na Ukrajinu.

„Drahý Renault Group, po včerajšku ti zjavne ostalo jedno ambasádorské autíčko po Attilovi. My jazdíme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou a také autíčko by bolo ako dar z neba,“ píšu dobrovoľní hasiči z Prešova v príspevku, ktorý sa objavil na LinkedIne. Dodávajú, že v súčasnosti na tieto účely využívajú súkromné autá, no sú pripravení kedykoľvek auto po Attilovi prevziať.



Dodávajú, že zasahujú aj v teréne, a to nielen pri požiaroch, ale aj povodniach, víchriciach a iných živloch. Pomáhajú v rôznych krízach, vrátane vojny na Ukrajine, a to napriek tomu, že ich financovanie je veľmi slabé. Dobrovoľní hasiči píšu, že niečo málo dostávajú od mesta, spoliehajú sa na 2 %, granty či príspevky od dobrých ľudí a firiem. Sľubujú, že o auto a o propagáciu by bolo veľmi dobre postarané.