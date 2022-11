„Presadzovanie zväzkov pre páry LGBTI+ je narušenie poriadkov“: Podľa Gyimesiho sa z nenormálnosti stáva normálnosť

Dnešnými hosťami relácie Sobotné dialógy v RTVS boli György Gyimesi z OĽANO a Juraj Krúpa z SaS. Venovali sa téme migrácie a poslanec Gyimesi vyjadril svoj rázny postoj k LGBTI+ komunite.

Na otázku, či by sa nehodila väščia tolerantnosť k LGBTI+ komunite, odpovedal, že „tolerantní by mali byť progresívci voči nám,“ cituje jeho výrok Startitup.

Reč prišla aj na presadzovanie zväzkov pre páry z tejto komunity, čo odsúdil tým, že ide o narušenie poriadkov, ktoré fungujú už tisíce rokov. „Z nenormálnosti sa tu stáva normálnosť,“ povedal poslanec György Gyimesi.

Podľa slov Denníka N sa Gyimesi „znovu prezentuje ako člen nápadnej väčšiny“.

Ako by sa podľa nich mala riešiť migrácia?

György Gyimesi a Juraj Krúpa sa v Sobotných dialógoch venovali aj téme migrácie. Zhodli sa na tom, že ju treba riešiť komplexnejšie, a to aj na maďarsko-srbskej a grécko-tureckej hranici. Obaja vidia potrebu riešiť situáciu aj na európskej úrovni. Nezhodujú sa však v tom, či Slovensko a minister vnútra Roman Mikulec situáciu zvládajú. Gyimesi Mikulcovi dôveruje. Podľa Krúpu minister prespal ďalšiu krízu, v parlamente bude hlasovať za jeho odvolanie.

Gyimesi skonštatoval, že problém migrácie nie je nový a poukázal na situáciu na srbsko-maďarskej hranici. Označil za hlúposť tváriť sa, že Mikulec je za túto krízu zodpovedný. Podčiarkol, že Slovensko je len tranzitnou krajinou migrantov a keďže ich ČR vracia k nám, musíme s nimi niečo robiť. Čo sa týka situácie na slovensko-maďarských hraniciach, vláda podľa neho nechce ísť cestou ich zatvárania a komplikovania situácie množstvu ľudí žijúcich v maďarskom pohraničí.

Zároveň podčiarkol potrebu apelovať na Európsku úniu (EÚ) a Európsku komisiu (EK), aby sa niečo robilo na vonkajších hraniciach schengenského priestoru. Predpokladá, že keď sa SR vedela „až servilne“ správať vo vzťahu k EÚ, tak by nám to Únia teraz mohla vrátiť a riešiť situáciu.

Krúpa skonštatoval, že Mikulec musel mať informáciu od spravodajských služieb či cudzineckej polície, že tu máme migračnú vlnu a treba konať. „Miesto toho, aby sme dopredu na to upozorňovali, riešime to ex post,“ podotkol. Tvrdí, že poznáme migračný tok a napriek tomu nemáme riadne kontroly na maďarskej hranici.

Očakávajú od Európskej únie, že sa problematikou bude zaoberať komplexnejšie

Poukázal na nízky stav naplnenosti Policajného zboru a tvrdí, že Slovensko zlyháva v riešení problémov s prevádzačmi. Vníma to ako dôkaz, že Mikulec nezvláda svoju funkciu.

Rovnako ako Gyimesi aj Krúpa očakáva od EÚ, že sa problematikou začne komplexnejšie zaoberať. Hovorí o možnosti posilnenia frontexu a počtov policajtov na maďarsko-srbskej a grécko-tureckej hranici. „Vyžaduje si to komplexnejší prístup,“ doplnil.