Prerazil strechu a poškodil podlahu na dvoch poschodiach: Na dom na Floride sa zrútil objekt z vesmírnej stanice ISS

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok oznámil, že vyšetruje pôvod objektu, ktorý poškodil dom na Floride. Existuje podozrenie, že predmet môže pochádzať z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP a webový portál týždenníka Newsweek.

Pracovníci NASA minulý týždeň prevzali podozrivý objekt od majiteľa poškodeného domu v meste Naples na juhozápade amerického štátu Florida. Úrad odviezol predmet do Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral, kde bude skúmať jeho pôvod. Informoval o tom e-mailom hovorca NASA Josh Finch.

Predmet má valcovitý tvar a hmotnosť necelý jeden kilogram. Na dom majiteľa Alejandra Oteru sa zrútil pred mesiacom, prerazil pri tom strechu a poškodil podlahu na dvoch poschodiach. Nikto sa pri incidente nezranil.

The EP-9 equipment pallet reentered at 1929 UTC over the Gulf of Mexico between Cancun and Cuba. This was witih the previous prediction window but a little to the northeast of the 'most likely' part of the path. A couple minutes later reentry and it would have reached Ft Myers

