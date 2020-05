Najväčšie osobné lietadlo sveta Airbus A380: Ovláda sa ako bicykel, nemá žiadnu smrteľnú nehodu

V článkoch o „superlietadlách“ sme vám predstavili napríklad najväčšie lietadlo sveta Antonov An-225 či najrýchlejšie lietadlo sveta X-15. Ani s jedným z týchto lietadiel však bežný smrteľník nemá šancu letieť. V tomto smere je najväčšie lietadlo sveta Airbus A380 iné a je pravidelne nasadzované na lety, kde je potrebné prepraviť veľký počet cestujúcich, rýchlo, pohodlne a hlavne bezpečne.

Vznik superjumba

Už v roku 1988 sa inžinieri Airbusu začali zaoberať myšlienkou vývoja vysokokapacitného lietadla, ktorý by bol priamym konkurentom Boeingu 747 Jumbo. Ten mal veľký úspech a francúzsky výrobca voči nemu nemal žiadnu alternatívu..

V roku 1994 Airbus oznámil svoj plán vývoja vlastného veľkého lietadla, zatiaľ s označením A3XX. Vtedy sa ešte uvažovalo aj o výrobe spoločne s Boeingom, ten ale od projektu odstúpil. Airbus sa tak pustil do vývoja na vlastnú päsť a program bol zahájený počiatkom milénia s odhadovanými nákladmi 9,5 miliárd eur. Tie ale napokon vzrástli na dvojnásobok.

Airbus A380 nie je iba čistokrvný Francúz. Tak, ako to už pri megaprojektoch býva, na výrobe dielov sa podieľajú viaceré štáty. Okrem Francúzska je to Nemecko, Španielsko či Spojené kráľovstvo. Pre dovoz komponentov je používané lietadlo Beluga, Airbus nechal postaviť novú dopravnú loď a tiež vybudovať novú výrobnú halu.

Prvý let

Na testy a demonštráciu bolo postavených 5 kusov. A prvý kus bol predstavený v sídle Airbus v Toulouse 18. januára 2005.

Prvýkrát sa majestátny Airbus vzniesol k oblohe 27. apríla 2005 s posádkou o 6 členoch. Hlavný skúšobný pilot Jacques Rosay neskôr uviedol, že let s A380 je jednoduchý ako jazda na bicykli.

Nasledovali ďalšie testy, v decembri toho istého roka sa mu podarilo dosiahnuť maximálnu konštrukčnú rýchlosť na úrovni 0,96 Mach.

Prvý komerčný let so spoločnosťou Singapore Airlines sa konal až 25. októbra 2007 na trase Singapur – Sydney. Bola to, samozrejme, veľká udalosť, a to nielen pre Airbus a Singapore Airlines, ale aj pre pasažierov. Tí si miesta zakupovali v charitatívnej online aukcií, pričom najlacnejšie vydražená letenka stála 560 dolárov, no tá najväčšia ponuka bola až 100 380 dolárov.

Jedinečné technické vlastnosti

Airbus A380 je dlhý 72,72 metra a rozpätie krídiel dosahuje bez 25 centimetrov 80 metrov. Dolet na úrovni až 15 200 kilometrov zabezpečujú štyri motory Engine Alliance GP7200 alebo Rolls-Royce Trent 9701, ktoré poskytujú cestovnú rýchlosť 945 km/h. Najvyššia vzletová hmotnosť je 575 ton.

Dvojposchodové lietadlo dokáže naraz prepraviť 525 ľudí, aj keď je certifikované až na 853 cestujúcich. V takom prípade by ale všetci cestujúci boli v rámci jednej triedy.

Jedinečné lietadlo má ale aj jedinečnú cenu. Tá je stanovená na 437 miliónov dolárov, no to zákazníkov, najmä Emirates Airlines, neodradilo a momentálne vlastní až 115 kusov. Celkovo ich pritom bolo doposiaľ vyrobených 242.

Luxus nadovšetko

Na hornej palube sa nachádzajú sedadlá prvej a business triedy. Ako uvádza cestovateľský portál Invia, cestujúci z hornej paluby môžu navštíviť dolnú palubu, tí z dolnej však hornú nie.

Horná paluba však poskytuje luxus, aký by chcel mať pri lete azda každý. Polohovateľné kožené sedadlá sú azda už samozrejmosťou, rovnako ako stolík, Wi-Fi pripojenie či bar.

Podáva sa luxusné menu a tiež je možnosť v suite využiť posuvné dvere na dosiahnutie maximálneho súkromia.

Zaujímavosťou je tiež možnosť využiť sprchový kúpeľ, pričom doba v ňom je limitovaná na jedného pasažiera po dobu 35 minút.

Ani ekonomická trieda ale nie je na zahodenie. V jednom rade sa nachádza 10 sedadiel, ktoré sú rozdelené dvomi uličkami.

Rekordné lietadlo

Airbus A380 je, samozrejme, aj lietadlom rekordov. Už spomínaný rekord je, že je najväčším dopravným lietadlom na svete. Avšak ani v celkovom rebríčku najväčších lietadiel nie je vôbec stratené. Väčším ako A380 je v úvode spomínaný Antonov An-225, hydroplán Hughes H-4 Hercules, experimentálne lietadlo Statolaunch a Boeing 747 Dremlifter.

V decembri 2019 sa Airbusu A380 leteckej spoločnosti Qantas podarilo vykonať let o dĺžke 18 hodín, z nemeckých Drážďan do Sydney. Svoj dovtedajší najdlhší let tak prekonal o 1 852 kilometrov a ostal na úrovni 16 200 kilometrov. Najdlhší komerčný let na svete vôbec však neprekonal, ten drží lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner takisto spoločnosti Qantas, ktorý trval 19 hodín a 19 minút a preletel 17 800 km na trase New York – Sydney.

Airbus A380 tiež počas svojej prevádzky mal iba minimum porúch, pri ktorých sa nikto nezranil ani nezomrel. V roku 2010 počas pravidelného letu spoločnosti Qantas explodoval jeden z motorov, ktorému praskla hadica s olejom a ten sa vznietil. Lietadlo ale bezpečne pristálo. V septembri 2017 sa počas letu Air France z Paríža do Los Angeles poškodil jeden z motorov a odpadol kryt. Aj tu sa lietadlu podarilo bezpečne pristáť.

Zlé vyhliadky do budúcnosti

Napriek tomu, že Airbus A380 je výnimočné a jedinečné lietadlo, jeho osud je s najväčšou pravdepodobnosťou už spečatený. Vo februári 2019, potom ako Emirates znížila svoje posledné objednávky v prospech modelov A350 a A330neo, Airbus oznámil, že s výrobou A380 skončí v roku 2021.

Vzhľadom na túto skutočnosť už o A380 neprejavovali záujem letecké spoločnosti sa Airbus zachoval ekonomicky. Aj rok predtým už tvrdil, že výrobu zachováva iba kvôli Emirates.

Výhra bitky Airbusu nad Boeingom tak trvala z pohľadu leteckej dopravy iba chvíľu. Keď bude výroba A380 s ani nie 300 vyrobenými kusmi po 16 rokoch ukončená, Boeing 747 sa bude vyrábať už 50 rokov s počtom viac ako 1 500 strojov. A je pravdepodobné, že keď o rok skončí výroba A380, Boeing 747 Jumbosa bude stále vyrábať. Airbus tak síce vyhral jednu bitku, ale v konečnom dôsledku Boeing v súboji superlietadiel vyhral vojnu.