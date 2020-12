Premiér Matovič o školách: V pondelok ich chce otvoriť viacero, no musia spĺňať tieto podmienky

Školy chcel najskôr 30. novembra otvárať premiér, no nebolo plošné testovanie. Potom vyzval ministra školstva Gröhlinga, aby prišiel s plánom, ako ich otvoriť. Plán sa neschválil a teraz prichádza opäť premiér, ktorý školy otvára.

Ak v tom máte zmätok, vôbec sa nečudujeme. Podobná sme zažili s opatreniami, ktoré sa menili zo dňa na deň, rovnaký teraz zažívajú žiaci, rodičia, riaditelia aj bežní ľudia. Hlavným cieľom je, aby sa školy otvorili čo najskôr, no bez kompromisov to zrejme nepôjde. Premiérovi sa nepáčilo, že ministrov plán počítal s tým, že sa dá zaočkovať 70 % žiakov plus jeden rodič. On je za to, že sa musia testovať všetci. Odpor rodičov je ale veľký.

Premiér vysvetlil, kedy sa školy môžu otvoriť

Vo včerajšom statuse premiér Igor Matovič jasne napísal, že deti patria do škôl, a že výhovorky ho už nezaujímajú. Predstavil svoj plán, ktorý chce už tento víkend zorganizovať na pár vybraných školách, ktoré sa mu mali samé ozvať, že pod jeho podmienkami sú ochotné spolupracovať.

Premiér chce, aby boli deti pravidelne testované a spolu s nimi aj jeden rodič. V jeho prípade ide o všetky deti, nie časť. ÚKŠ poveril ministerstvo školstva vypracovať plán, ako umožniť tým deťom z ll. stupňa ZŠ a stredných škôl, ktoré sa podrobia testovaniu, aby mohli byť prítomné priamo na výučbe vo svojej škole. Škola si musí zohnať zdravotníka, otvoriť svoje odberné miesto. Dostane však príspevok v hodnote 5 eur na test. Toto je podľa Matoviča komunitné testovanie.

Objasnil aj “kauzu” súkromnej školy jeho dcér

Premiér vysvetlil, prečo sa prvého otvárania zúčastní aj súkromná škola jeho dcér. “Prečo som najprv oslovil školu, kde chodí Rebeka a Klárka? Lebo, ak všade počúvam, ako sa to nedá … tak, logicky, najprv zavolám do školy, ktorú mám najbližšie (300 m) od domu, aby mi povedali, či sa to fakt nedá … a keď mi povedia, že do toho chcú ísť, tak im, logicky, zrazu nepoviem, že vy nemôžete, “lebo Rebeka a Klárka” … to však hlupák nepochopí,” napísal v statuse.

Na záver priložil aj mailovú adresu, kam mu môžu riaditelia škôl napísať a dohodnúť sa na otváraní ďalších škôl. Ide o adresu [email protected]ov.sk. Dnes má zasadať Pandemická komisia, ktorá má prijať tvrdšie opatrenia a rozhodnúť aj o lyžiarskych strediskách. Klesajúci trend prípadov zrejme pred Vianocami nedosiahneme, ak otvoríme školy a ostanú preplnené obchody, prípadne, keď bude na Slovensku stále veľa ľudí, ktorí stratili ostražitosť a pravidlá už nedodržiavajú.

Neskôr premiér ešte zverejnil video a ďalšie statusy, jeden sa venoval aj voľbe generálneho prokurátora, kde zvíťazil Maroš Žilinka.