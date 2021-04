Premiér Heger povedal, od akého dátumu už možno nebude platiť žiadne obmedzenie pohybu

Je možné, že po strede 28. apríla nebude na Slovensku platiť žiadne obmedzenie pohybu. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že to záleží od vývoja pandemickej situácie.

„Nedá sa to vyhodnotiť zo dňa na deň, keďže máme ešte pomerne vysoké niektoré čísla, napríklad počty hospitalizovaných pacientov v nemocniciach, aby sme mohli rázom vypnúť všetky opatrenia,” doplnil Heger.

Pripravuje sa pandemický zákon

Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca, následne sa uvidí, či je dostatočný a či môže ísť do Národnej rady (NR) SR. Uviedol to premiér Eduard Heger pred stredajším rokovaním vlády. Nevylúčil však, že sa bude núdzový stav budúci týždeň ešte predlžovať. Všetko bude závisieť od aktuálnych čísel v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

“Musíme si počkať, ako bude finálna podoba vyzerať. Ak bude nevyhnutné ešte núdzový stav predĺžiť na vláde, vieme, že ho na vláde môžeme predĺžiť o ďalších 20 dní, ale cieľ je, aby sme pandemický zákon mali do konca mesiaca pripravený tak, že sa môžeme rozhodnúť, či s ním ideme do parlamentu, či sme s ním spokojní, či nahrádza zákon o núdzovom stave, či je plnohodnotný, a potom ho schváliť v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní,” skonštatoval premiér.

V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav. “Vedieme o tom diskusiu, akým spôsobom toto vyriešiť, pretože to môže byť vážny zásah,” poznamenal. Teší ho však zodpovednosť ľudí a klesajúce čísla. Verí preto, že čísla nakazených a ľudí v nemocniciach budú klesať. Nemyslí si však, že by sa situácia za pár dní tak zmenila, že by bolo možné všetky opatrenia vypnúť. Za ideálne označil, keby núdzový stav už nebol potrebný, rozhodovať sa však podľa jeho slov budú na základe čísel.

Dodal, že zatiaľ pokračujeme v opatreniach podľa schváleného COVID automatu a naďalej platí aj zákaz vychádzania. Heger vysvetlil, že na stredajšom rokovaní kabinetu by mali hovoriť aj o možných zmenách časov pri obmedzeniach. Informovať o tom však budú až po rokovaní.

Do škôl sa k pondelku vrátilo viac ako 407 000 žiakov

Obnoveného prezenčného vyučovania sa v školách k pondelku 19. apríla zúčastnilo 407 904 žiakov. Z toho bolo viac ako 101 000 žiakov v materských školách, 265 846 žiakov v základných školách a na stredných školách 40 591 žiakov. V stredu o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na sociálnej sieti.

Prezenčné vyučovanie bolo v pondelok obnovené v 4477 školách, z toho bolo 2024 materských škôl, 1920 základných a 533 stredných škôl. Rezort školstva naďalej prosí o dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení, aby sa postupne mohol k prezenčnému vyučovaniu vrátiť čo najvyšší počet žiakov.

Od pondelka 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl, keďže žiadny okres nie je čierny. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni základných škôl. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor.

Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.