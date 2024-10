Premiér Fico po hlasovaní: Sľúbil ľuďom pomoc s platbami za energie, o rok má byť konsolidácia menšia. Pozrite si prehľad

Po schválení konsolidačného balíčka parlamentom sa uskutočnila tlačová beseda predstaviteľov koalície. Premiér Robert Fico na nej obvinil bývalé vlády, že konsolidácia verejných financií je dôsledkom ich vládnutia.

Aj koaliční politici počas rozpravy v parlamente spomínali, že za to zodpovednosť nesú vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. Podľa Fica zbytočne nakupovali vakcíny, či organizovali testovania na covid. Podľa opozície išlo o jednorazové opatrenia, často vynútené pandémiou a energetickou krízou.

„V roku 2020 koalícia, v ktorej bol Smer-SD, SNS a Most-Híd, odovzdala verejné financie vo vynikajúcom stave. Potom prišli roky 2020 až 2023, počas ktorých sa vystriedali tri vlády, jedna horšia ako druhá, kde sa bez akejkoľvek kontroly vyhadzovali miliardy na zdravotnícke pomôcky a vakcíny,“ uviedol Fico.

Významnú časť nákladov vláda podľa neho preniesla na právnické osoby napriek tomu, že prišla aj s vyššou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 23 %. Pripomenul však, že pri potravinách a liekoch sa sadzba DPH znižuje na úroveň piatich percent. Vládu po schválení konsolidačného balíka podľa Fica čaká rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2025.

O rok ďalšia konsolidácia

O rok by mali Slováci rátať s konsolidáciou opäť, avšak podľa Fica a šéfa financií Kamenického bude menšia. Premiér spomenul, že bude na úrovni asi jednej tretiny. Tiež avizoval, že samosprávam podá pomocnú ruku, no nie takú veľkú, akú očakávajú. Ohlásil aj kompenzácie cien energií, no zatiaľ bez podrobností. „Máme pripravený návrh, ako chrániť slovenské domácnosti tak, ako sme to robili aj v minulých rokoch. Verím, že nájdeme spoločné riešenie. Potom začneme rokovať o rozpočte,“ vysvetlil premiér.