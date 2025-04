Prekvapivý zvrat v Dunaji, k vašim službám: Odboj získa nového nečakaného spojenca, to však nie je všetko

Desiata séria priniesla od svojho začiatku niekoľko prekvapivých zvratov. Navyše skomplikovala život viacerým postavám, či už ide o Magdu, ktorú zatkli spolu s komunistami, alebo o Imricha, ktorého sa pokúsili zabiť. Zdá sa však, že sa televízia Markíza rozhodla dopriať divákom pocit zadosťučinenia ešte pred Veľkou nocou a pripravila si pre nich pár pozitívnych rozuzlení.

Imrich konečne odhalil zradcu a ospravedlnil sa Lacovi. Matúšovi dali prekvapivo druhú šancu, a tak odchádza z mesta, aj keď bez svojej snúbenice. Koniec koncov bola to práve Šarlota, ktorá ho odhalila a dokonca ho postrelila a zviazala, aby nemohol ujsť. Odboj tak má o člena menej, hoci len falošného, a hlavnými aktérmi zostávajú Dávid, Laco, Imrich a pomáha im aj Magda. Teraz však získajú nového nečakaného spojenca.

Rozhodla sa konať proti svojmu manželovi

Nie je to tak dávno, čo diváci ostali v napätí, keď prichytila Hanáková Dávida, ktorý sa snažil u nej doma nainštalovať odpočúvacie zariadenie. Dávid to chcel zahovoriť a vymyslieť si výhovorku, no Oľga ho hneď uistila, že nie je hlúpa a upozornila ho, že ak jej manžel Viktor našiel odpočúvacie zariadenie u seba v práci, rozhodne by nemal problém odhaliť ho aj doma. Dávida nakoniec zo svojho domu vyhodila, no zakázala mu zariadenie, ktoré sa snažil pripevniť, zobrať so sebou. Dávid tak mal dôvod obávať sa najhoršieho, no potom prišiel nečakaný zvrat.

Keď sa Dávid vybral za Lacom a Magdou, aby im oznámil, že sa akcia ruší, pretože ho Hanáková odhalila, trojica zistila niečo šokujúce – nielenže o zariadenie neprišli, no bolo aj zapojené. V slúchadle počuli hlasy Hanákovcov a je len jedna osoba, ktorá mohla zariadenie spojazdniť. To sa potvrdilo v ukážke k deviatej epizóde, kde Dávid konfrontuje Oľgu s tým, že zariadenie, ktoré jej nechal, je zapojené. Ona to nepotvrdí ani nepoprie. Jej reakcia však hovorí za všetko.

Tu ale prekvapivé zvraty nekončia. Podľa portálu ČSFD sa totiž zdá, že bude toto nečakané spojenectvo pokračovať. V popise k deviatej epizóde stojí, že „Hanáková šokuje Dávida.“, v desiatej epizóde zas „Dávid prekvapí Hanákovú svojou reakciou.“ a v popise k jedenástej sa píše že „Hanáková skúša nové triky.“

Vyzerá to tak, že sa Hanáková stane cenným spojencom odboja a pôjde proti vlastnému manželovi. Už predtým sa totiž javilo, že ich manželstvo nebude práve harmonické, čo ôsma epizóda len potvrdila, keď sa pohádali pre Oľginých študentov, ktorí ju kreslili u nich doma.

A nie je to ani tak dávno, čo sa zistilo, že Oľga skrýva bolestivé tajomstvo. Keď k nej Dávid prišiel so zámienkou, že potrebuje niečo opraviť a vzal so sebou aj malého Janka, keďže tvrdil, že Eva je práve v kabarete, ukázalo sa, že Oľga vôbec nebola pripravená na prítomnosť malého dieťaťa. Sledovala ho so smutným pohľadom a schúlila sa do rohu izby. Neskôr vybrala škatuľu plnú hračiek a dokonca spravila všetko preto, aby ich mohla malému Jankovi darovať.

Automaticky sa tak ponúka teória, že mala Oľga kedysi dieťa, no prišla oň. Vzhľadom na to, že boli hračky už pre väčšie dieťa, by sa dalo polemizovať, že prišla o syna tragickým spôsobom už keď bol väčší, a tak ako Kudlička či Walter Klaus, aj Hanákovci skrývajú nejaké rodinné tajomstvo. Možno dokonca také temné, že postaví manželov proti sebe.