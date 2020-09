Prekonal rekord. Muž strávil dve hodiny, 30 minút a 57 sekúnd v sklenenom boxe s ľadom

Rakúšan Josef Köberl prekonal rekord v najdlhšom kontakte celého tela s ľadovými kockami. V sobotu strávil v sklenenom boxe naplnenom viac ako 200 kilogramami ľadu, ktorý mu siahal po ramená, dve hodiny, 30 minút a 57 sekúnd. Na sebe mal pritom oblečené len plavky.

Aby odohnal “vlnu bolesti”, ktorú mu ľad spôsoboval, sa Köberl podľa svojich slov snažil sústrediť na pozitívne emócie. “Proti bolesti bojujem vizualizáciou a čerpaním z pozitívnych emócií, aby som mohol túto vlnu bolesti utlmiť. Tak to dokážem vydržať,” povedal Rakúšan novinárom.

Austrian Josef Koeberl has achieved a world record after staying inside a custom-made glass box full of ice cubes for just over two and a half hours 🥶❄️❄️

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020