Keď dosiahnete 30 rokov, niečo veľmi podivné sa stane s vaším hudobným vkusom

Akú hudbu počúvajú najradšej vaši rodičia? Pravdepodobne to nebude nič, čo je v súčasnosti moderné a ich najobľúbenejšie skladby budú najskôr tie, ktoré počúvali v tínedžerskom veku. Prečo je to tak?

Nedávno vykonala hudobná streamovacia služba Deezer prieskum na 1 000 respondentoch v Spojenom Kráľovstve a pýtali sa ich na hudobné preferencie a zvyky pri streamovaní. Na základe ich zistení prišli na to, že vo veku 30,5 roka dochádza k tzv. “hudobnej paralýze”. Vtedy prestávajú počúvať nových umelcov a nové hudobné žánre a ostávajú pri tom, čo už počuli.

Vrchol okolo dvadsaťštvorky

Objavovanie novej hudby vrcholí vo veku 24 rokov a 5 mesiacov u mužov a o rok menej u žien. V tomto veku takmer 75 % respondentov uviedlo, že počúvalo 10 nových skladieb týždenne a 64 % z nich uviedlo, že za mesiac si vypočujú 5 a viac nových umelcov. Asi 60 % respondentov má pocit, že počúvajú stále to isté a snažia sa hudbu obmieňať.

Aj keď ide o malý prieskum jednej streamovacej služby, môže byť na tom niečo vedecké. Jedna štúdia zistila, že otvorenosť novým veciam stúpa v tínedžerskom veku a následne po dvadsiatke klesá. Naša preferencia rozmanitosti s vekom klesá a tým sa dá vysvetliť, prečo na novú hudbu s príbudajúcim vekom pozeráme prísnejšie.

Najobľúbenejšie skladby vo veku 11 rokov

V hre je tiež to, že v tínedžerskom veku sme najviac ovplyvňovaní hudbou okolo nás. Preto sú skladby, ktoré sme počúvali vo veku 11 až 14 rokov pre nás také blízke.

V prieskume sa zistilo, že ženy vo veku 41 rokov majú radi skladbu Just Like Heaven od The Cure, ktorá vyšla, keď mali 11 rokov. Alebo ženy vo veku 69 rokov majú radi Pretty Woman od Roya Orbisona, ktorá vyšla tiež, keď mali 11 rokov. Tento trend je pritom možné pozorovať medzi všetkými vekovými skupinami a pohlaviami.