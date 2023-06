Prehovoril muž, ktorý zažil cestu k Titanicu v zničenej ponorke: Opísal hrôzy, ktoré sa diali, bola to samovražedná misia

Od štvrtkovej noci je isté, že stratená miniponorka Titan bola zničená implóziou a všetci piati pasažieri zomreli. Kým ešte existovala istá nádej, spomienkami sa k tomuto stroju vrátil aj Arthur Loibl, ktorý absolvoval cestu k vraku parníka Titanic v roku 2021, píše Insider.

Vo štvrtok sme informovali o tom, ako sa postupne potvrdili najhoršie scenáre stratenej ponorky. Americká pobrežná stráž našla niektoré časti konštrukcie, a tiež bolo potvrdené, že nastal jav implózie, čo je v podstate opak explózie.

Miniponorka, ktorej cesty k vraku Titanicu do hĺbky 3 800 metrov spravovala spoločnosť OceanGate, však nepochybila po prvýkrát. V ostatných dňoch sa objavili informácie o tom, že stroj mal často technické, aj komunikačné komplikácie.

Bola to samovražedná misia

Potvrdil to aj pán menom Arthur Loibl, ktorý absolvoval cestu v Titane v roku 2021. „Mal som obrovské šťastie. Bola to samovražedná misia,“ opísal 60-ročný Nemec. Ten spomína na to, ako sa štart ich misie odkladal, neskôr nefungovala ponorka a následne sa museli z hĺbky 1 600 metrov núdzovo vynoriť. Po tom, ako čakal 5 hodín na nový ponor, sa im v hĺbke kazila elektrina v stroji. Zlomila sa aj stabilizačná tyč, ktorú museli provizórne opravovať.

„Musíte mať pevné nervy, nemať klaustrofóbiu a vydržať 10 hodín sedieť so skrčenými nohami,“ dodal Arthur, s ktorým boli na palube aj dvaja muži, ktorí boli vo štvrtok večer prehlásení za mŕtvych, konkrétne majiteľ firmy Stockton Rush a niekdajší potápač Paul-Henry Nargeolet.