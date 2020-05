Predstavuje návrat do škôl pre deti riziko? Výsledky najnovšej štúdie hovoria jasne

Niektorí z toho majú radosť, iní by si zas pobyt doma najradšej predĺžili. Aj keď nie je možné predpovedať, ako sa situácia vyvinie, mnohí sa iste pýtajú, či je návrat do škôl bezpečný. Takéto sú výsledky najnovšej štúdie.

Ako informuje portál Science Times, v najnovšej štúdii sa vedci zaoberali otázkou, do akej miery je bezpečné, aby sa žiaci vrátili do škôl. Do výskumu bolo zahrnutých 18 študentov infikovaných koronavírusom z 15 rôznych austrálskych škôl. Ukázalo sa, že aj keď boli infikovaní žiaci v kontakte s 863 ľuďmi v rámci školy, nakazili sa len dvaja.

Pre deti je socializácia nevyhnutná

Vedci si tento jav vysvetľujú tým, že deti nie sú primárnym šíriteľom nákazy nielen v škole, ale ani v mimoškolskej komunite. Čo sa návratu do škôl týka, názory sú protichodné, odborníci však tvrdia, že najmä pre mladšie deti je socializácia nevyhnutná. Čas strávený bez kamarátov a možnosti socializovať sa v skupine rovesníkov môže vážne ohroziť mentálne zdravie detí. Okrem toho, ako informuje portál The Telegraph, z výskumu vyplýva, že návrat do škôl predstavuje pre deti len minimálne riziko.

S návratom do škôl a materských škôl nebojuje len Slovensko, ale aj mnoho ďalších krajín. Žiaci nižších ročníkov by sa mali od 1. júna vrátiť do lavíc napríklad aj vo Veľkej Británii. Samozrejme, v každej škole bude nutné dodržiavať prísne opatrenia, napríklad obmedzený počet žiakov v triede či prísne dodržiavanie hygieny. Na Slovensku by sa podľa portálu Korona.gov v jednej triede malo nachádzať najviac 20 žiakov. Každá otvorená škola by zároveň mala zabezpečiť dostatok dezinfekčných a hygienických prostriedkov.