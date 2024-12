Predstavili ďalší ambiciózny plán, tunel, ktorý vás dostane z Londýna do New Yorku za 54 minút: Jeho cena je šialená

Astronomická suma začne dávať zmysel, pokiaľ vezmeme do úvahy možnosť, že ľudia získajú schopnosť transatlantického cestovania do Spojených štátov v rýchlosti, za ktorú sa dnes nestihneme dostať vlakom z Košíc do Popradu. Kým takáto cesta východným Slovenskom zaberie bezmála aspoň hodinu a 21 minút, v éteri je už dnes diskusia o transporte ľudí z Londýna do New Yorku za neuveriteľných 54 minút.

Kolosálny tunel by mohol napodobniť princíp Eurotunela pod Lamanšským prielivom. Napriek tomu, že známe prepojenie medzi pevninskou Európou a Britskými ostrovmi funguje len pár dekád, má za sebou viac než dvestoročnú históriu plánovania a návrhov. Rovnako tak v tomto prípade sa pohrávame s myšlienkou transatlantického tunela, ktorý by bol v niektorých miestach hlboký niekoľko kilometrov. Ako informuje portál Express, ide o jeden z futuristických megaprojektov efektívnej infraštruktúry.

Transatlantický tunel s nejednotnou víziou

Návrhy transatlantického tunela sa rôznia. Kým niektorí brali do úvahy vyššie popisovaný spôsob, iní navrhovali budovať úplne pod morským dnom, či dokonca vymyslieť kombináciu týchto dvoch spôsobov. Iní návrhári zase predniesli myšlienku plávajúceho tunela, ktorý by sa nachádzal v hĺbke 49 metrov pod hladinou.

Pokiaľ však chceme dosiahnuť 54-minútový presun medzi Londýnom a mestom New York, znamená to, že za menej ako hodinu by museli cestujúci prekonať vzdialenosť viac než 5-tisíc kilometrov.

Realizácia megalomanského projektu by vyšla poriadne draho, pričom podľa portálu Mirror sa diskusia o odhadovanej sume šplhá na astronomických 15,4 biliónov libier. Pokiaľ si odhadované číslo rozpočítame na drobné, ide o sumu zhruba 18,75 biliónov eur.

Dnes už odborníci pracujú na spôsoboch, akými dokážu skrátiť dĺžku cestovania medzi vzdialenými bodmi na úplné minimum. Medzi najskloňovanejšie koncepty, ako futuristickú transatlantickú víziu uskutočniť, patrí princíp na báze hyperloopu.

„Vlaky by totiž v tuneli nečelili žiadnemu odporu vzduchu, čo by im umožnilo dosiahnuť vyššiu rýchlosť ako nekonvenčné vlaky. Tento dizajn, ktorý zaznamenal nový vývoj v indickej doprave, sa niekedy nazýva ‘hyperloop’,“ opisuje portál Newsweek.

Podľa ďalších slov z portálu, vďaka životaschopnej technológii vákuových trubíc, by sa mohla v teórii jedného dňa dosiahnuť rýchlosť, ktorá by skrátila cestovanie medzi dvoma metropolami „sotva na hodinu“.

Tento mesiac sa téma znovu dostala do pozorného oka verejnosti, a to následkom odvážneho komentára miliardára Elona Muska. Ten na sieti X predniesol, že jeho vlastná spoločnosť (The Boring Company) by bola schopná vybudovať tunel za zlomok ceny z pôvodného rozpočtu.

„@boringcompany by toto zvládla urobiť za 1000-krát menej peňazí,“ napísal.

Hoci ešte takáto technológia vo forme hromadného prostriedku dopravy neexistuje vo svojom plnom potenciáli, každým rokom sa odborníci usilujú o to, aby bolo možné futuristické projekty jedného dňa skutočne realizovať.

Tento február sa napríklad prihlásila Čína, ktorá podľa Live Science oznámila, že sa jej podarilo vyrobiť vlak za pomoci technológie hyperloop, ktorý cestuje v rekordnej rýchlosti 623 kilometrov za hodinu.