Predaj potravín cez internet prudko narástol. Ako nakupovať bezpečne online v čase koronakrízy

Ak by ste sa ľudí pred rokom opýtali, čo si najviac objednávajú z internetu, medzi najčastejšími odpoveďami by sa nachádzala elektronika, knihy či oblečenie. Dnes, keď celým svetom otriasla pandémia koronavírusu a mnohí ľudia ostávali doma, by sa medzi odpoveďami určite objavili aj potraviny.

Už aj v čase pred koronakrízou existovali slovenské internetové stránky, z ktorých ste si mohli pohodlne objednať potraviny domov. Jednoducho ste zadali, o čo a v akom množstve máte záujem, a často už aj na druhý deň ste tovar mohli mať pred svojimi dverami. Bez nutnosti, aby ste sa presúvali do obchodu a tam vykonali nejaký nákup.

Zvýšený záujem

Keď nastala pandémia nového koronavírusu, ľudia sa rozdelili do viacerých skupín. Jedna sa rozhodla doslova „vyrabovať“ obchody a neváhali sa takmer aj pobiť o posledné balenia ryže či múky. Ďalší radšej ostali doma a sadli za internet. Stačilo pár klikov a požadované potraviny im doniesli domov. Niet divu, že nastal po takýchto službách dopyt.

Nárast dopytu na začiatku koronavírusovej krízy zaznamenala aj jedna z najznámejších stránok, ktorá takéto služby poskytuje.

„Po vyhlásení opatrení v marci 2020 prišlo náhle zvýšenie záujmu aj o 200 %, a to po celom Slovensku. Naši dodávatelia išli s výrobou takpovediac „na doraz“, no umelo sme kapacity nenavyšovali, bolo nutné prispôsobiť sa aj výrobným kapacitám našich dodávateľov a farmárov v danom krátkom časovom úseku,“ hovorí marketingová manažérka Karolína Bobríková zo stránky Svet Bedničiek.

„Na začiatku pandémie sa vypredali aj trvanlivé potraviny kvôli zásobám, aktuálne zákazníci volia lokálnu a sezónnu stravu. Taktiež sú žiadané prírodné produkty na podporu imunity, ako napríklad 100 % šťavy a rakytníkové výrobky,“ doplnila.

S pandémiou však prišla aj nutnosť chrániť seba a zákazníkov. Bobríková poznamenala, že zaviedli dezinfekciu prakticky všetkých plôch a ako dezinfekciu zvolili ekologickú formu, ľahko odbúrateľnú v prírode.

Segment sa rozšíril o ďalších hráčov

Kde je dopyt, tam je ponuka. Akonáhle nastala koronavírusová kríza, vzniklo viacero stránok, ktoré začali takisto ponúkať dovoz potravín domov. Ako to už býva, niektoré boli menej kvalitné ako iné a zanikli, iným sa darí dodnes.

Niektoré z nich sa orientujú na cenu, čo môže byť síce atraktívne pre zákazníka, avšak všetko má aj druhú stranu mince. Mnohí chceme a máme radi kvalitné a lokálne produkty a nie tovary, ktoré k nám musia cestovať cez polovicu Európy, pričom sa dajú vyprodukovať aj u nás doma. Či už ide o ovocie, zeleninu, mäso, či mliečne výrobky – všetko toto je možné získať od slovenských lokálnych pestovateľov. Podobne to vidia aj vo Svete Bedničiek.

„Našou filozofiou je ponúkať hlavne sezónne a lokálne plodiny od našich farmárov. Teda to, čo sa dá vypestovať na Slovensku, máme slovenské. Napríklad jahody v zime nepredávame. Aktuálne je sezóna letného ovocia a zeleniny, v zime budeme mať prezimované slovenské plodiny. V portfóliu máme mnoho plodín z ekologického hospodárstva, integrovanej produkcie, niektoré výrobky sú aj certifikované BIO,“ hovorí Bobríková.

Overená kvalita

Keď sa rozhodnete objednávať potraviny domov, treba preto myslieť aj na to, či sú vôbec tieto potraviny kvalitné a čerstvé. Aj preto je dobre uprednostniť lokálne produkty, od miestnych farmárov, ktorí si za svojimi výrobkami stoja. Bežný spotrebiteľ by musel stráviť veľké množstvo času, aby si dokázal nájsť toho najlepšieho farmára v okolí, od ktorého by takéto produkty nakupoval.

„Naše vzťahy s farmármi sú už dlhoročné, overené, vieme tak ponúknuť skutočne zeleninu či ovocie chuťou, kvalitou i vôňou ako z vlastnej záhradky. Pri výrobkoch ako mäsové či vegánske a iné trvanlivé dodržujeme zásadu „bezéčkových“ potravín. Máme hlavne najširšie farmárske a lokálne portfólio na trhu online, plný sortiment chladených produktov priamo z fariem (mlieka, maslá, vajíčka, syry, či mäso a mäsové výrobky z bio či welfare chovov). Chuť farmárskych potravín je jednoducho nenahraditeľná, je to akoby ste sa vrátili do detstva,“ uváda Bobríková.

V takomto prípade je skutočne výhodné sa obrátiť na spoľahlivého dodávateľa potravín domov, ktorý za vás vyhľadá lokálneho pestovateľa či farmára a potraviny. Samozrejme, ak si chcete pochutnať napríklad na exotickom ovocí ako sú banány, mango alebo rôznych iných plodinách, ktoré sa u nás nepestujú, aj tu vie spoľahlivý dodávateľ garantovať ich kvalitu.

„Exotické ovocie je len vedľajší segment, ktorý sme zaradili do ponuky na základe dopytu zákazníkov. Zvolili sme však ovocie prémiovej kvality, ready-to-eat (dozreté) alebo aj leteckú kvalitu. Nakoniec máme najširšie portfólio z exotickej ponuky na online trhu práve my, a to celoročne,“ hovorí Bobríková zo Sveta Bedničiek.

Záujem aj po kríze

Všetko zlé je na niečo dobré. Koronavírusová kríza nás naučila, že v prípade potravín si stačí z pohodlia domova objednať potraviny a tie prídu k vám. Žiadne preplnené obchody, žiadna nervozita a čakanie v radoch, ale pohodlný nákup.

Ľudia si zvykli, že donáška potravín domov má nesporné výhody. Preto aj teraz, keď momentálne nepanujú žiadne obmedzenia napríklad vo vyhradených časoch, ľudia využívajú tento spôsob nákupu.

Takýto spôsob nákupu je skvelý napríklad aj pre starších ľudí, pre ktorých je návšteva obchodu často náročná. Stačí, keď im takéto nakupovanie ukážete, prípadne za nich tento nákup urobíte vy a online ho zaplatíte. Máte tak garanciu, že všetko dostanú včas, v tej najlepšej kvalite a bez toho, aby si domov ťahali tašky s nákupom. Takéto niečo si rozhodne obľúbia.

Ak by ste si chceli vyskúšať objednať potraviny domov, tak Svet Bedničiek robí vlastnou dopravou rozvoz v Bratislave a v širšom okolí až po Senec či Záhorie (Malacky a okolie: Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Lozorno, Kostolište). Ďalej je to Trenčín, Považská Bystrica a pár obcí po trase (Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Nemšová), Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom či Nová Baňa. Ukrátené však nie sú ani iné lokality a väčšina tovaru okrem chladených produktov sa dá zaslať kuriérom po celom Slovensku.