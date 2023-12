Pred Úradom vlády sa koná veľký protivládny protest. Toto vám neprejde, skandoval nahnevaný dav

Pred Úradom vlády Slovenskej republiky sa pred malou chvíľou konal protivládny protest, na ktorom sa podľa odhadu Progresívneho Slovenska zúčastnilo približne dvetisíc nespokojných občanov.

Protest zorganizovali opozičné strany a dav skandoval heslá ako „Dosť bolo Fica“ či „Toto vám neprejde“. Ľudia tak vyjadrili svoju nespokojnosť so súčasnou vládou, ktorá chce, okrem iného, zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Na proteste vystúpili takmer všetci opoziční lídri.

Matovič mal svoj vlastný protest

Svoj vlastný protest si zorganizoval aj Igor Matovič, no s výrazne menšou účasťou. Pred parlamentom sa okolo 17:00 zišlo niekoľko desiatok ľudí. Cieľom protestu bolo upozorniť verejnosť na to, že vládna koalícia sa chystá uniesť právny štát, a to narýchlo pred sviatkami, aby si to nikto nevšimol.