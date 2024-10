Prečo z tohto legendárneho obrazu ľudia nedokážu odtrhnúť zrak? Skenovanie mozgu prinieslo šokujúcu odpoveď

Je len málo ľudí, ktorí nepoznajú slávny obraz holandského maliara Jana Vermeera s názvom Dievča s perlovou náušnicou. Obraz tohto majstra palety poznajú po celom svete a teraz sa zistilo, prečo toľkí ľudia od neho nevedia odtrhnúť zrak.

Chytí vás do slučky

Ak by ste navštívili múzeum Mauritshuis v Haagu, je zrejmé, že tento obraz by ste neobišli. Majstrovské dielo zo 17. storočia totiž tak láka zvedavých návštevníkov, že samotné múzeum poverilo neurovedcov, aby sa pozreli na to, čo sa deje v mozgu návštevníka pri prezeraní nielen tohto portrétu, opisuje portál Science Alert.

Výsledky ich zistenia publikovali na stránke múzea a zistili, že pri pohľade na Dievča s perlovou náušnicou diváka chytí tzv. slučka trvalej pozornosti. Vytvorí sa akýsi trojuholník sledovania objektov, ktorý diváka uvedie do slučky, v ktorej sa pozerá na oko dievčaťa, potom na jej ústa a perlu a následne opäť na oko, a tak dookola.

Práve preto pri tomto obraze trávia ľudia tak veľa času. „Dalo sa predvídať, že v niečom bude obraz výnimočný. Ale toto bolo pre nás prekvapením,“ uviedol Martin de Munnik zo spoločnosti Neurensics, ktorá výskum realizovala.

Originál je originál

Taktiež zistili, že predná časť mozgu, ktorá riadi vedomie a identitu, je mimoriadne stimulovaná.

V rámci štúdie, ktorá zahrňovala sledovanie obrazov účastníkmi štúdie, ktorí mali na hlave EEG prístroj a prístroj, ktorý monitoroval pohyb očí, vedci tiež zistili, že človek zažíva až 10-násobne silnejšiu emóciu pri pohľade na originálny obraz, než pri pohľade na reprodukciu či plagát.

Znamená to, že ak si chcete naozaj užiť umenie, tak nestačí prezerať si obrazy len na tablete či vo virtuálnych galériách, ale zamieriť do tej skutočnej a zažiť prepojenie s obrazom, ktorý je výsledkom práce majstra palety.