Prečo má Profesor prezývku Vatikán a rozprávačom nemala byť Tokyo? 10 zaujímavostí z fenoménu La casa de papel

Na dnešný deň čakali fanúšikovia seriálového megahitu Netflixu od roku 2017, kedy La casa de papel ovládol divákov z celého sveta. Na úvodnej stránke streamovacieho giganta svietia nové a zároveň posledné časti seriálu, ktorý príbeh Profesora a jeho partie nadobro uzavrú. Kým sa tak stane, zaspomínajme si na niektoré pamätné scény a pripomeňme si, ako sa tento fenomén formoval.

Dá sa predpokladať, že mnohí diváci sa v najbližších dňoch nevyhnú slzám. Papierový dom, La casa de papel alebo ak chcete, Money Heist dnes prišiel na Netflix s druhou polovicou piatej série, v ktorej sa konečne dozvieme, ako skončili osudy našich obľúbených postáv. Nemusíte sa báť, nič vám dopredu spoilovať nejdeme, skôr sa pozrieme späť a zhodnotíme celý fenomén La casa de papel.

Koniec jedného z najlepších a najsledovanejších seriálov súčasnosti

Začnime mimoriadnymi úspechmi, ktorý si táto španielska lahôdka veľmi rýchlo pripísala na svoje konto. Seriál sa stal nie iba najsledovanejším na Netflixe za rok 2020, ale k tomu všetkému dostal prívlastok aj najsledovanejší cudzojazyčný, čo mu pridáva ešte na úspechu. Aj medzi divákmi u nás zaznamenal mimoriadny úspech a na Netflixe vždy po uvedení novej série na nejaké obdobie ovládol rebríček Top 10. Podľa hodnotení na ČSFD ide o 46. najlepší seriál vôbec a môže sa pochváliť výsledkom 88 %.

Ľudia páchali zločiny inšpirované seriálom

Seriál sa stal inšpiráciou pre niekoľko zločinov, ktoré boli aj skutočne spáchané. Majestátnosti tých, ktoré sa zrodili v hlave scenáristov sa však ani nepriblížili. Tu je však dôkaz, že seriál mal presah aj do reality a to nie iba v maskách a červených kombinézach počas Halloweenu.

Keby nebolo Netflixu, pravdepodobne by skončil druhou sériou

Niet sa čomu čudovať. La casa de papel je plný napätia, zvratov, akcie a v neposlednom rade spoznávania osudov skupiny ľudí, ktorí by boli v skutočnom svete považovaní za akýchsi outsiderov či zločincov. Tu však vidíme, že každý jeden z nich má za sebou tŕnistú cestu, ktorá ho formovala. Vďaka tomu, že sa seriálu podarilo vybudovať si vzťah medzi divákom a jednotlivými postavami, mnohí z nás trpko niesli, keď o svojho obľúbenca prišli.

Tu musíme jedným dychom dodať, že La casa de papel mal byť pôvodne zrušený a tento ošiaľ by tak vôbec nevznikol. Kým sa dostal do rúk Netflixu, uzrel svetlo sveta na španielskom kanáli Antena 3. V domácom prostredí sa prvá séria stala hitom a postupne sledovanosť seriálu sledovala natoľko, až by pravdepodobne bol uzavretý druhou sériou. V tom však zakročil Netflix, ktorý pravdepodobne videl obrovský potenciál a amerických divákov očaril seriálom s názvom Money Heist. Postupne sa dostal do celého sveta a stvoril mimoriadny úspech.

Prezývku akého mesta nesie Profesor?

Určite nemusíme opakovať, že každá z hlavných postáv nesie meno po nejakom meste. Okrem samotného Profesora. Skutočne? Medzi jeden z najmenej známych faktov patrí skutočnosť, že aj samotný geniálny Profesor má svoju neoficiálnu prezývku. Ak by ste začali hádať, možno by ste na to aj prišli. Ide o Vatikán. Prečo? Podobne ako samotný profesor nesie v sebe kus tajomna a má okolo sebe mimoriadne dobrú ochranu či je zdanlivo nedotknuteľný.

Mená postáv podľa miest zvykli náhodou

Nápad nazvať postavy podľa miest sa zdá mimoriadne chytrým, vznikol však úplnou náhodou. Prišiel s ním španielsky televízny producent Álex Pina, ktorému táto myšlienka v skrsla v hlave, keď uvidel nápis na tričku svojho kolegu – Tokyo. Tu je dôkaz, že niekedy geniálne nápady vznikajú aj takto jednoducho.

Bella Ciao

Ak spomenieme soundtrack, ktorý je tiež mimoriadne kvalitný, viackrát sa v ňom objavuje pieseň “Bella Ciao”. Jej výber nebol náhodný. Historicky siaha do obdobia druhej svetovej vojny a považuje sa za hymnu slobody a protifašistického hnutia. V seriáli je teda významnou asociáciou a motívom, ktorý sa nesie od jeho začiatku do konca. Pripomeňme si prevedenie tejto pesničky v podaní postavy Berlina, z ktorého naskakovali zimomriavky.

Arturito a skutočný plameňomet

Okrem obľúbených postáv La casa de papel vytvoril aj jedného mimoriadne sporného hrdinu, ktorý sa medzi divákmi až takej obľube neteší. Napriek tomu bol niekoľkokrát zdrojom mimoriadne vtipných situácií. Áno, hovoríme o rukojemníkovi Arturitovi. Spomeňme si napríklad scénu, kedy sa mu podarilo dostať k plameňometu a vzal situáciu do svojich nešikovných rúk. Čo keby sme vám teraz povedali, že nešlo o žiadnu repliku, ale herec mal pri natáčaní v rukách skutočný plameňomet? Našťastie herec Enrique Arce, ktorý ho stvárnil, nemal žiadne nápady hodné Artura a tak sa nikomu nič nestalo. Na druhej strane, jeho výkon si zaslúži uznanie, pretože musel používať nebezpečnú zbraň v uzatvorenom priestore a do toho neustále hrať svoju rolu a zvládol to brilantne.

Herec stvárňujúci Profesora nebol favoritom

Úlohu Profesora zas stvárnil herec Álvaro Morte a ruku na srdce, asi si dnes už v jeho postave nevieme predstaviť nikoho iného. Stačilo však iba málo a bolo by to inak. Aby Álvaro túto rolu získal, musel prísť na konkurz celkovo až päťkrát. Keby si to rozmyslel, Profesora by hral niekto iný. On však trval na tom, že je to postava ušitá práve na neho, a napokon bol v konkurze úspešný.

Tokyo nemala byť rozprávačom

Nie iba obsadenie hlavnej postavy, ale aj samotným rozprávačom mohol byť niekto iný. Až na poslednú chvíľu sa ním stala Tokyo a vzhľadom na jej silný životný príbeh to bol výborný ťah. Svoju minulosť navyše neodhalila celú v prvej sérii, ale tvorcovia nám ju dávkovali postupne, až do veľmi emotívnej scény, ktorú sme mali možnosť vidieť v prvej polovici 5. série.

Seriál opustilo viacero obľúbených postáv

Na záver pri dojemných momentoch ešte zostaneme. Počas jednotlivých sérií nás opustilo niekoľko obľúbených hlavných postáv, ku ktorým sme si vytvorili vzťah. Spomeňme napríklad Moskvu – Denverovho otca, svojrázneho Berlina a v neposlednom rade Nairobi, ktorej smrť mnohých zaskočila. Sem môžeme zaradiť aj smutnú sekvenciu, kedy Profesor takmer svoje plány vzdal, pretože uveril, že Lisabon je mŕtva. Nemenej smutný bol rozchod Tokyo a Ria a snáď ani nemusíme spomínať zakončenie piatej časti piatej série, ktorú sme videli ešte začiatkom septembra a celého príbehu Tokyo.

Viac už asi nemusíme hovoriť a ideme sa vrhnúť na dlho očakávané finále. Možností, ako by fenomén La casa de papel mohol skončiť je hneď niekoľko. Jedno je isté, treba sa emočne pripraviť na to, čo pre nás tvorcovia pripravili. Že to nebude veselé pozeranie už naznačil aj samotný dojemný trailer.