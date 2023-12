Prečo ešte nespája Sicíliu so zvyškom Talianska žiaden most? Kvôli jednej veci by to mohlo dopadnúť zle

Sicília patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie a zároveň je najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. A aj keď od pevninského Talianska nie je vzdialená až tak veľa kilometrov, stále nestojí žiaden most, ktorý by ich prepojil. Plánov bolo už niekoľko, rovnako aj dôvodov, prečo nie je táto stavba ešte zrealizovaná, píše The Week.

Sicília má približne 5 miliónov obyvateľov, je známa aj pre sopku Etnu či mestá ako Palermo, Catania či Messina. Práve po treťom uvedenom meste je pomenovaná úžina, ktorá oddeľuje Kalábriu, teda pevninské Taliansko s týmto ostrovom, na ktorý sa teraz dostaneme len lietadlom, respektíve trajektom.

Messinská úžina rozdeľuje Iónske more na juhu a Tyrrhénske na severe, pričom z iného geografického hľadiska má šírku od 3 km až po 16 km a maximálna hĺbka sa pohybuje od 72 do 200 metrov.

A práve na tom najužšom mieste má množstvo ľudí víziu o tom, ako tam stojí majestátny, moderný most, ktorý by sa stal najdlhším svojho druhu na svete. Nedávno predstavený projekt ukazuje most s dvomi dvojprúdovými cestami pre autá, obojstrannú železničnú spojku aj miesto pre peších.

Problémom je napríklad aj mafia

Ohľadom projektu tzv. Messinského mosta však existuje niekoľko výhod aj nevýhod, ktoré stále súperia a odkladajú projekt. Medzi hlavné nevýhody, respektíve negatívne aspekty prípadnej stavby tohto 3,2 km dlhého mosta, patrí hlavne matka príroda a mafia.

Presne tak, Messinská úžina sa nachádza blízko miesta s vysokou seizmickou aktivitou, pričom v roku 1908 tam na následky zemetrasenia zomrelo cez 100-tisíc ľudí. Navyše sa to týka aj divokej vody, prúdy v úžine sú podľa viacerých odborníkov často nepredvídateľné, čo môže spôsobovať výrazné komplikácie nielen počas stavby, ale aj počas následnej prevádzky, píše CNN.

Má aj niekoľko pozitívnych aspektov

Ďalším bodom, ktorý oddaľuje stavbu, je mafia. Na Sicílii a všeobecne juhu Talianska je len málo podnikateľskej aktivity, do ktorej by sa akýmkoľvek spôsobom nemiešala mafia. Inštitúcie sa boja, že ak by sa finálne odklepla výstavba, chápadlá mafie by boli v projekte, projektantoch či polícii skôr, než by sa klepalo po základnom kameni.

A to je napriek snahe vlády či iných úradov stále silný prekvapivý aspekt, keďže zatiaľ čo jedna skupina ľudí sa vplyvu mafie obáva, druhá by zas bola ochotná tento faktor prehliadnuť.

A ak by sa aj stavba dokončila, masívne podplácanie a ľahší prevoz tovarov z ostrova na pevninu a naopak by mohol ešte navýšiť mafiánske aktivity v oblasti. Na druhej strane, otvoril by sa trh pre nové príležitosti a vďaka stavbe a následnej prevádzke by získalo prácu množstvo ľudí.

Správa zo septembra uvádza, že úrady sa rozhodli ešte raz preveriť celý projekt a pouvažovať nad tým, či sa nerozhodnú pustiť do jedného z najmegalomanskejších projektov nielen v Európe, ale aj na svete.