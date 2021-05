Prečo emocionálnu bolesť pociťujeme v srdci a nie v kolene? Vedci skúmali, čo sa vtedy deje s naším mozgom

Nejde však len o bolesť v prenesenom význame. Emocionálne utrpenie nám totiž môže zapríčiniť aj fyzickú bolesť bez toho, aby sme sa nejako poranili a skončili napríklad s rukou v dlahe.

Poďakujte sa evolúcii

Pýtate sa, prečo pociťujeme stratu a odmietnutie aj v podobe fyzickej bolesti? Podľa vedcov nám to pomáha prežiť. Bolesť nám signalizuje, že niečo nie je v poriadku a môže nám hroziť nebezpečenstvo. Napríklad, ak položíte ruku na horúci povrch, sieť neurónov vyšle signál, že je zle a treba okamžite konať, píše portál Live Science. Ak zakopnete malíčkom na nohe o zárubňu, celý váš svet sa na moment scvrkne a jediné, čo vnímate, je bolesť v malíčku. Je to však zámer, bolesť nás dokáže odpútať od čohokoľvek, čomu sa práve venujeme a prinúti nás sústrediť sa na to, aby sme zdroj bolesti čo najskôr odstránili.

Z evolučného hľadiska je odmietnutie pre človeka naozaj zlé. K tomu, aby naši predkovia prežili, museli vytvárať skupiny, spolupracovať a chrániť sa navzájom. V skupinách sa človek dokáže efektívnejšie ubrániť pred predátormi a aj zber potravy je tak lepší. Navyše, ak človek žije sám, je nepravdepodobné, že si nájde partnera, s ktorým splodí potomstvo. Naši predkovia teda naozaj robili všetko pre to, aby sa odmietnutiu za každú cenu vyhli.

Mozog reaguje podobne na fyzickú aj emocionálnu bolesť

Štúdie naznačujú, že na odmietnutie reaguje náš mozog podobne, ako na fyzickú bolesť. V roku 2011 skúmali za pomoci funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) mozgy 40 ľudí, ktorí mali v nedávnej minulosti zlomené srdce po tom, čo si prešli náročným rozchodom. Vedci účastníkov požiadali, aby sa počas fMRI vyšetrenia pozerali na fotografiu partnera, ktorý ich opustil a mysleli na to, aké to je ťažké. Následne boli požiadaní, aby sa dívali na fotografiu dobrého priateľa a pokúsili sa vybaviť si šťastné okamihy.

Potom vedci skenovali mozgy účastníkov počas toho, ako zažívali nepríjemné pocity, napríklad pálenie na rukách a príjemné pocity, teda teplo na rukách. Výsledky štúdie publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ukazujú, že pohľad na partnera, ktorý nás opustil, ale aj pálenie na rukách, aktivujú rovnaké časti mozgu zodpovedajúce za bolesť. Naopak, k aktivácii rovnakých miest nedošlo pri príjemnom pocite na rukách a pri pohľade na fotografiu priateľa.

Prečo nás opustenie nebolí v kolene?

Vedci si myslia, že je to tak preto, že v mozgu našich dávnych predkov sa systém emocionálnej bolesti v mozgu vyvinul ako nadstavba k systému signalizujúcemu fyzickú bolesť. Samozrejme, je rozdiel v tom, keď vás niekto udrie päsťou do nosa a keď vás niekto odmietne. Aj čo sa aktivácie častí mozgu týka, v niektorých aspektoch sú tieto dva zážitky iné, v niektorých aspektoch sa však prekrývajú.

Prečo teda bolesť z odmietnutia pociťujeme v bruchu a v hrudníku a nie napríklad v kolene? Niektorí odborníci sa nazdávajú, že to súvisí s aktiváciou blúdivého nervu. Ten putuje práve z hlavy, cez krk až do hrudníka a do brucha. Toto vysvetlenie však zatiaľ ostáva len v rovine hypotézy, nepodarilo sa ho totiž potvrdiť.

Okrem toho, vedci poukazujú aj na syndróm zlomeného srdca, v rámci ktorého sa jedna zo srdcových komôr dočasne oslabí a krv do tela pumpuje nesprávne. Tomuto javu sa hovorí aj takotsubo syndróm (TTS). Dochádza k nemu následkom záťaže, ktorú človek prežíva napríklad po strate blízkej osoby. Je to však veľmi ojedinelý jav. Aj keď je to nepríjemné, na zlomené srdce sa zvyčajne nezomiera.