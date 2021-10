Prečo by sme nikdy nemali hrýzť ľad? Zubár vysvetľuje, čo pritom hrozí

Aj keď obľuba ľadu u nás, napríklad v nápojoch, nie je taká výrazná ako napríklad v Amerike, aj my sa môžeme stretnúť s tým, že ľad, napríklad z nápoja, niekoho láka si dať do úst, pohrýzť a zjesť. Aký to má ale vplyv?

Téme sa venoval detský zubár Matthew Cooke v článku na portáli The Conversation. Oslovujú ho často matky, ktorých deti ľad hryzú a pýtajú sa ho, či to dieťaťu môže uškodiť.

Hryzenie ľadu môže byť nepríjemné najmä pre ľudí okolo, no môže to byť upokojujúca činnosť napríklad pre niekoho, kto máva sucho v ústach. Môže tiež zmierniť stres alebo pomôcť pri relaxácii. V niektorých prípadoch môže konzumácia ľadu zmierniť túžbu po jedle, pretože napodobňuje jedenie, ale bez príjmu kalórií.

Pre ostatných môže byť jedenie ľadu jednoducho iba (zlo)zvykom.

Je to aj nebezpečné

Bez ohľadu na príčinu konzumácie ľadu, je to zvyk, ktorý stojí za to prehodnotiť. Hryzenie ľadu môže napríklad viesť k praskaniu skloviny, čo zase môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na teplé či studené jedlá.

Ak si zlomíte zub pri hryzení ľadu, môže sa v ňom vytvoriť kaz. Je to kvôli kyselinám produkovanými baktériami, ktoré tak môžu ľahšie preniknúť do dentínu.

Rovnako je hryzenie ľadu nebezpečné aj pre výplne či korunky na zuboch, ale aj pre strojčeky, čím sa môže poškodiť chrup.

Boj proti tomu

Cooke odporúča viacero spôsobov, ako bojovať s týmto zlozvykom. Namiesto chrúmania je možné skúsiť si nechať kocku iba rozpustiť v ústach. Chladivý efekt sa navodí takisto a osvieženie bude trvať ešte aj dlhšie. Navyše tento spôsob nepoškodzuje zuby ani ďasná.

Inou metódou je sa jednoducho ľadu vyhýbať. Pri objednávaní nápoja stačí poprosiť obsluhu o verziu bez neho. To má benefit aj v tom, že sa vyhnete prípadným baktériám, ktoré sa nachádzajú v zásobníkoch ľadu.

Ak nie je možné sa ľadu vyhnúť, lepšie ako kocky, je voliť ľadovú triešť. Tu je však potrebné vyvarovať sa ochuteniu, keďže obsahuje veľké množstvo cukru, ktorý zuby poškodzuje.

Výbornou alternatívou je vymeniť si ľad za niečo, čo je tiež chrumkavé. Napríklad nakrájaná mrkva, či jablko môžu uspokojiť túžbu po chrúmaní. Navyše vláknina je dobrá aj pre zuby.

Problém so železom

V niektorých prípadoch môže chrúmanie ľadu byť prejavom nedostatku železa. Pagofágia, teda závislosť na ľade sa vtedy prejavuje, aj keď nie je jasné prečo. Ak teda radi konzumujete ľad a neviete prečo, možno by stálo za to navštíviť lekára a zistiť, či netrpíte nedostatkom železa.