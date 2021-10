Vedci konečne našli odpoveď. Vysvetlili, prečo ľuďom začnú rásť zuby múdrosti až v dospelosti

Niektorí z vás si možno prešli chirurgickým odstraňovaním zubov múdrosti. Nie je to vôbec príjemná záležitosť. Bolo by omnoho ľahšie, keby nám vyrástli už v detstve a zbavili by sme sa ich čo najskôr. Prečo sa však objavia až v dospelosti?

Prečo nám zuby múdrosti rastú až v dospelosti?

Ľudské telo sa počas dospievania mení zvláštnym spôsobom. Máloktorý iný tvor na zemi rastie tak, ako človek. Medzi niektorými míľnikmi, ktoré počas života dosahujeme, sú niekedy celé roky. Okrem človeka takto dospievajú napríklad šimpanzy. Aj tie však do obdobia sexuálnej dospelosti vstupujú s úplne vyvinutým chrupom, píše portál Science Alert. Prečo to tak u človeka nie je? Prečo nám posledné zuby dorastajú až po tom, čo prekonáme pubertu?

Vyriešiť túto záhadu nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Aj keď práve to, kedy a akým spôsobom nám rastú zuby, zohráva v evolúcii dôležitú úlohu. Odborníci z univerzity v Arizone si však myslia, že sa im na to predsa len podarilo prísť. Ako sa pre portál Asu News vyjadrila antropologička Halszka Glowacka, je fascinujúce, ako telo riadi tieto procesy a ako je možné, že je schopné takejto synchronizácie.

Ako výskum prebiehal? Ako informuje portál Science Advances, vedci zhromaždili lebky 21 rôznych druhov primátov a porovnávali, ako sa vyvíjali. Vďaka tomu boli schopní vytvoriť 3D model. Ten im pomohol zistiť, že to, kedy sa začnú prerezávať stoličky, do značnej miery závisí od krehkej biomechaniky, ktorá ovplyvňuje rast lebky.

Zuby rastú v troch fázach

Zuby, ktoré v dospelosti využívame na rozomletie potravy, sa zvyčajne objavujú v troch štádiách, a to približne v čase keď máme 6 rokov, 12 rokov a 18 rokov. U primátov sa stoličky zvyčajne prerezávajú už skôr, napríklad, u šimpanzov rastú v čase, keď majú 3, 6 a 12 rokov. Pavián babuin má všetky stoličky už v čase, kým dosiahne vek 7 rokov a makaky ich majú kompletne prerezané ešte o rok skôr.

Jedným z najdôležitejších faktorov je miesto. Ak v čeľusti ešte nie je dostatok priestoru na to, aby sa pomestili všetky zuby, budú sa tlačiť zbytočne. Problémom však je, že ľudská čeľusť nie je príliš veľká, čo môže spôsobiť nemalé ťažkosti, keď sa začnú prerezávať zuby múdrosti. To však nevysvetľuje, prečo sa objavujú až tak neskoro.

Navyše, to, že dospievaním vznikne priestor pre ďalší zub, neznamená, že bude v poriadku, ak tam vyrastie. Zuby totiž nie sú jediné, ktoré sa melú potravu, na tomto procese sa podieľa aj množstvo svalov a kostí, bez ktorých by to jednoducho nefungovalo. Všetky „súčiastky“ v mechanizme musia spolupracovať, aby bolo spracúvanie potravy efektívne a bezpečné. Čo sa však bezpečnosti týka, pri zuboch múdrosti sa na ňu akosi pozabudlo.

Dôležité je, aby nové zuby napáchali čo najmenej škôd

Ľudská čeľusť totiž rastie veľmi pomaly a je extrémne náročné nájsť ten správny čas pre rast zubov múdrosti tak, aby nám nespôsobovali žiadne ťažkosti. Okrem toho, na rozdiel od iných kĺbov v tele, čeľustné kĺby sa nehýbu samostatne ale spolu. Je potrebné vyvinúť nemalú silu a tlak, aby sme dokázali požuť všetku potravu. Ak však do tejto rovnice pridáte zub, ktorý v dospelosti vyrastie na nesprávnom mieste, prežúvanie už nie je také efektívne.

Odpoveď na otázku, prečo nám zuby múdrosti rastú až v dospelosti teda znie, že vtedy je najväčšia pravdepodobnosť, že sa prerežú bez toho, aby došlo k poškodeniu čeľusti. Ak by sa prerezávali v čase, keď ešte čeľusť rastie, bola by omnoho vyššia pravdepodobnosť, že by došlo k jej poškodeniu.