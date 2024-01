Pre poruchu museli núdzovo pristáť a čakať 7 hodín: Od známej leteckej spoločnosti dostali Česi len Tatranku a vodu

Čakanie na letisku je málokedy príjemnou záležitosťou, no pre turistov z Česka sa to zvrhlo na zdanlivo nekonečný príbeh. V dôsledku technickej poruchy muselo podľa webu TN.cz lietadlo spoločnosti Smartwings nečakane pristáť v Abú Dhabí. Aerolinka im opakovane tvrdila, že to potrvá len pár minút. Napokon čakali 7 hodín, dostali len vodu a Tatranku.

Bez občerstvenia čakali hodiny

Skupina turistov z Česka v nedeľu plánovala odletieť z ománskej Sálaly do Prahy. Pre technickú poruchu muselo lietadlo vyše hodiny krúžiť nad letiskom a potom núdzovo pristáť v Abú Dhabí. Cestujúci napokon museli na náhradný let čakať až 7 hodín, pričom aerolinka tvrdila, že odletia o chvíľu. Jedného z cestujúcich okrem dlhého čakania veľmi nahnevalo aj to, že sa o nich aerolinka vôbec nepostarala. Na sociálnej sieti napísal, že nedostali občerstvenie, aj keď naň mali nárok. Dostali len Tatranku a vodu, pričom po 7-hodinovom čakaní ich ešte čakal 6-hodinový let. Medzi cestujúcimi pritom boli aj rodiny s malými deťmi.

Situáciu sa s leteckou spoločnosťou podľa mužových slov pokúšala riešiť aj cestovná kancelária, no neúspešne. Aerolinka údajne o riešenie problému neprejavovala vôbec žiadny záujem. Našťastie, cestujúci napokon úspešne pristáli v Prahe, no ich rozhorčenie je pochopiteľné.

Majú nárok na odškodné

Aerolinka sa ale bráni a tvrdí, že nie je pravda, že sa o cestujúcich nepostarala. „Pred pristátím v Abú Dhabí bola cestujúcim na palube lietadla podávaná teplá večera a nápoje. Po presmerovaní lietadla do Abú Dhabí bolo všetkým cestujúcim na letisku poskytnuté občerstvenie v cene 12 eur na osobu. Prvýkrát to bolo o 2:45 miestneho času,“ vyjadrila sa podľa TN.cz hovorkyňa spoločnosti Smartwings, Vladimíra Dufková.

Čakať museli údajne preto, lebo lietadlo núdzovo pristálo v čase špičky a bolo potrebné odbaviť množstvo ďalších lietadiel. Letecká spoločnosť ale potvrdila, že neskôr cestujúci skutočne dostali keksík a 3x nápoj. V každom prípade ale majú cestujúci po zdržaní, ktoré trvá dlhšie ako 3 hodiny, nárok na odškodné. Výška kompenzácie sa odvíja okrem iného aj od vzdialenosti letu a v tomto prípade majú cestujúci nárok na sumu až do 600 eur na osobu. Peniaze môžu žiadať priamo od aerolinky.