Práve v týchto minútach sa na nás sype najviac snehu: Pozrite, kde napadne až 40 cm, toto sa stane najbližšie hodiny

Slovensko sa dnes zobudilo do zasneženého rána, z čoho nemuseli byť úplne všetci nadšení. Najmä vodiči, ktorí si museli privstať, aby odhrnuli sneh zo svojich áut. Taktiež sa objavili správy o komplikáciách na cestách a nehodách. Ako informuje iMeteo, snežiť bude aj dnes, no niekde sa tieto zrážky zmenia na kvapalné, preto buďte opatrní.

„Na celom strednom a východnom Slovensku bude spočiatku snežiť, no ako vidieť, tak ráno sa sneženie na dážď zmení aj na Považí až po Žilinu, na Hornom Ponitrí, a sneženie sa na dážď bude meniť aj na juhu stredného Slovenska a počas dňa aj vo Východoslovenskej nížine,“ uvádza portál o počasí a upozorňuje na to, že mnohí z nás by dnes nemali zabúdať na dobrú obuv, pretože bude čľapkanica.

Teraz sneží najintenzívnejšie

Čo sa týka sneženia, už ste možno aj u vás doma zaznamenali niekoľko centimetrov bielej pokrývky. Najintenzívnejšia vlna nás má zasiahnuť do utorkového poludnia, čiže práve v tomto čase. Popoludní však môže na východe aj pršať.

„Počas utorkového večera však začne do našej oblasti opäť prúdiť chladnejší vzduch a zrážky sa tak zmenia na celom území na snehové. Sneženie bude ustávať v noci z utorka na stredu a definitívne ustane v stredu ráno.“ Celkovo však majú napadnúť až desiatky centimetrov.

Kde bude najviac snehu?

Na strednom a východnom Slovensku má v priemere napadnúť celkovo 10 centimetrov snehu a ešte o niečo viac napríklad na Orave, Kysuciach, na juhu našej krajiny, na celom Gemeri alebo v Košickom kraji, kde sa očakáva 15 centimetrov.

„Najviac zasiahnuté by mali byť okresy Košice, Gelnica a Rožňava. Tu napadne okolo 25 centimetrov. Najpostihnutejšia bude široká oblasť Vihorlatu a Polonín, kde môže napadnúť až okolo 40 centimetrov čerstvého snehu,“ upozorňuje iMeteo.

SHMÚ vydal výstrahy

V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska treba v utorok počas celého dňa počítať so snežením. Tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí v okresoch Snina, Humenné, Košice mesto a Sobrance. Očakáva sa tam výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 30 centimetrov nového snehu. Výstraha prvého stupňa platí zas v takmer celom Banskobystrickom kraji a okresoch Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov a jazykov v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Vydali preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 11.00 hodiny. Výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí od 22.00 hodiny do stredy v takmer celom Košickom kraji a v okresoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou, vo zvyšku Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa. Tá platí od 22.00 hodiny aj v celom Žilinskom, Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja.

Na vietor na horách upozorňujú v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Platí tam výstraha prvého stupňa od 22.00 hodiny do stredy.