Práva žien budú v Afganistane radikálne obmedzené. Zúfalí ľudia padajú z lietadiel z obrovských výšok

Afganistan, ako ho poznáme za posledných 20 rokov, jednoducho prestal existovať. Krajinu včera ovládli radikálni extrémisti z Talibanu a nič už nebude ako predtým. Niektorý ľudia sú dokonca takí zúfalí, že sa snažia dostať na lietadlo za každú cenu. Informujú portály The Guardian a Independent.

Práva žien sú opäť na bode mrazu

Zatiaľ čo si miestne ženy ale aj turistky zvykli na pomerne tolerantný režim, karta sa oddnes obracia. Ako spomína jedna z afganských žien, teraz môže prakticky spáliť všetko, čo dosiahla. Pokrývka hlavy a tváre sa stane samozrejmosťou a keď ženy odmietnu poslúchnuť, talibanci ich jednoducho zbijú.

Vystrašení autobusári či taxikári včera odmietali zobrať do svojich dopravných prostriedkov ženy, pretože sa báli vojakov z radikálneho hnutia a nechceli prebrať zodpovednosť za ich transport. Niektorí muži dokonca na ženy kričali, že je to ich posledný deň na slobode a že muž bude môcť vstúpiť do svadobného zväzku pokojne aj so štyrmi ženami. Svoje dosiahnuté vzdelanie a diplomy môžu spláchnuť do záchoda.

Taktiež prídu o svoju prácu a budú musieť zostať doma. Bežnou záležitosťou sa stane aj výmena žien za rôzny tovar či nútené sobáše. Afganistan sa jednoducho vráti 20 rokov do minulosti a najviac na to doplatia ženy svojimi právami.

Pri páde z kolesa lietadla zomrelo 5 ľudí

This is worse than a helicopter being dumped in the water. You fuckin leeches in government told people you couldn’t afford healthcare & basic services. Then brainwashed a bunch of low info voters to parrot the same shit. Here’s your trillion $ tax payer funded war. #Afghanistan pic.twitter.com/g8E8Q4SH4H — Immortal Technique (@ImmortalTech) August 16, 2021

Niektorí ľudia sa snažia z okupovanej krajiny dostať za každú cenu a situácia na letisku vyzerá miestami veľmi zúfalo. Stovky ľudí blokujú pristávacia dráhu a prosia pilotov o zľutovanie. Skupina piatich Afgancov sa rozhodla pre zúfalý pokus a chceli odletieť na kolese amerického lietadla, čo sa im stalo osudným.

Desperate Afghan citizens were seen running along with a U.S. aircraft and hanging onto its wings and clinging to its wheels at the Kabul International Airport.#kabulairport #Afghanistan pic.twitter.com/bhrhcoxWYY — Rehan Quadri (@Thor_rehan) August 16, 2021

Vo výške niekoľkých kilometrov už nedokázali odolať silnému vetru a spadli z obrovskej výšky. Nemali šancu prežiť. Miestny prezident Ashraf Ghani opustil krajinu ešte včera, bál sa o svoj život. Podľa viacerých zdrojov sa momentálne nachádza v Tadžikistane.

Zmocnili sa amerických zbraní a vrtuľníkov

Taliban ešte v sobotu zverejnil zábery zachytávajúce ukoristené afganské vojenské helikoptéry americkej výroby na letisku v Kandaháre. Podľa britského Kráľovského inštitútu obranných a bezpečnostných štúdií (RUSI) sa talibovia okrem toho zmocnili aj mnohých guľometov, delostreleckých diel, bezpilotných lietadiel a pokročilých prístrojov na nočné videnie. V pondelok o tom informovala televízia BBC.

Časť z tohto arzenálu Taliban podľa RUSI ukoristil na afganských vojenských základniach. Ďalšiu výzbroj im odovzdali vojaci, ktorí prebehli z vládnych síl. Podľa analytika Jacka Watlinga z RUSI nemá Taliban odborné znalosti na to, aby helikoptéry alebo lietadlá používal a udržiaval. Podľa neho z vojenského hľadiska tieto zbrane pre fundamentalistov nemajú zmysel.

Väčším problémom je podľa Watlinga ukoristenie prístrojov na nočné videnie. To môže islamistom výrazne pomôcť zlepšiť presnosť streľby. Analytik sa zároveň obáva, že Taliban bude ukoristenú techniku predávať na čiernom trhu. Talibovia už v súčasnosti predávajú niektoré zo svojich ukradnutých zbraní v zahraničí, konkrétne v krajinách strednej Ázie, ale aj na Blízkom východe. Dôsledky tohto môžu byť podľa Watlinga “vážne”.