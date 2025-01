Požiadavka, ktorá zaráža. Josef Fritzl, ktorý väznil a sexuálne zneužíval svoju dcéru, by chcel po prepustení dom s pivnicou

Josef Fritzl, celosvetovo známy rakúsky zločinec, ktorý 24 rokov väznil svoju dcéru Elisabeth v pivnici, sa ešte aj dnes so svojou právničkou pokúša o svoje predčasné prepustenie z väzenia. Najnovšie však prišiel so žiadosťou, ktorá sa u zločincov jeho rozmeru tak často nevidí.

Podľa najnovších informácií zverejnených v denníku Daily Mail, Fritzl, ktorý má dnes 89 rokov, chce, aby jeho dom, do ktorého by sa mohol po prípadnom prepustení presťahovať, mal pivnicu.

„Dnes som bola navštíviť pána Fritzla vo väzení a stále hovorí o tom, že keď sa dostane z väzenia, chce byť v dome, a veľmi jasne uviedol, že musí mať pivnicu. Povedal, že potrebuje pivnicu, pretože má toľko vecí, ktoré si musí uložiť. Samozrejme, že bol presunutý z prísne stráženého väzenia do bežného väzenia, ale stále má všetky svoje veci, ktoré nazbieral počas rokov,“ povedala jeho právnička Astrid Wagner pre Mail Online.

Na otázku, či si je Fritzl vedomý nevhodnosti svojej žiadosti vzhľadom na jeho hrozné zločiny, advokátka odpovedala, že Fritzl si to „vlastne neuvedomuje“, a dodala, že vzhľadom na jeho vek a zdravotný stav je o to potrebnejšie zvážiť jeho prepustenie.

Fritzlova cela je preplnená papiermi

Monštrum z Amstettenu, ako Fritzla pomenovali médiá, si svoj trest doteraz odpykával v zariadení Stein v rakúskom meste Krems an der Donau. Tu musel podstupovať aj terapiu. Na jar bol presunutý z kriminálneho psychiatrického oddelenia v Stein do bežného väzenia.

Tento presun sa stal právne záväzným koncom mája 2024. V polovici mája bolo tiež rozhodnuté o jeho podmienečnom prepustení z bežného väzenia na slobodu. Úrady podľa rakúskych médií rozhodli, že „to nie je možné z dôvodov špeciálnej prevencie“. Dodali, že vzhľadom na jeho minulosť sa nemôže predpokladať, že bude možné zaručiť jeho budúcnosť bez páchania ďalších zločinov.

Jeho advokátka tvrdí, že Fritzlova väzenská cela je preplnená papiermi, ktoré si podľa neho vyžadujú pivnicu na správnu organizáciu. „Jeho cieľom je žiť opäť nezávisle. Sníva o dome na vidieku,“ povedala.

Právnička si myslí, že je neškodný

Fritzl bol odsúdený na doživotie v roku 2009 za to, že takmer štvrť storočia – od roku 1984 do 2008 – väznil svoju dcéru, ktorú sexuálne zneužíval a mal s ňou sedem detí. Osoba, ktorú obvinili z incestu, znásilnenia, zotročovania a zabitia z nedbanlivosti jedného z detí, ktoré splodil so svojou dcérou, je podľa právničky Astrid Wagner neškodná.

Tá Fritzla zastupuje a tvrdí, že by s ním nemala problém žiť pod jednou strechou. Nedávno vyšla na verejnosť informácia o tom, že trpí demenciou a pre verejnosť už nepredstavuje nebezpečenstvo. A už aj médiá informovali o tom, že rakúsky súd nariadil jeho podmienečné prepustenie z väzenia pre duševne chorých. Trojčlenný senát súdu však rozhodol, že Fritzl zatiaľ zostane za mrežami a z preventívnych dôvodov nebude predčasne prepustený na slobodu.

Stále existujú silné odporúčania proti jeho prepusteniu

Napriek tomu, že Fritzl nedávno prešiel presunom z vysoko bezpečnostného zariadenia do bežného väzenia, stále zostáva pod prísnym dohľadom. Rozhodnutie o jeho prepustení z väzenia bude závisieť od posúdení jeho zdravotného stavu a bezpečnostného rizika.

Fritzlove zločiny zostávajú jedným z najdesivejších prípadov v modernej európskej histórii. Aj preto po rokoch zneužívania a násilia, ktoré páchal na vlastných deťoch, túžba po dome aj s pivnicou vyvoláva len ďalšie otázky o jeho schopnosti vnímať realitu. Predčasné prepustenie tohto zločinca sa stále považuje za veľmi kontroverzné, a to aj napriek jeho aktuálnemu zdravotnému stavu.