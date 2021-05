Pôvod Covidu je stále otázny. Objavili sa správy o chorých vedcoch z laboratória vo Wu-chane ešte pred pandémiou

S nástupom pandémie sa veľmi rýchlo objavili rôzne dohady o vzniku koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Mnohí ľudia bez toho, aby mali akýkoľvek dôkaz tvrdili, že koronavírus je umelo vyrobený a zámerne vypustený. Tieto dohady sú stále na úrovni hoaxov. Objavili sa však nové správy, ktoré vyvolajú otázky a zneistenie o tom, ako vlastne SARS-CoV-2 vznikol.

Chorí zamestnanci virologického laboratória

Traja vedci z čínskeho virologického ústavu vo Wu-chane boli v novembri 2019 chorí natoľko, že museli ísť do nemocnice, píše portál The Wall Street Journal. Vychádza sa z doteraz nezverejnenej správy spravodajských služieb USA.

Prvý oficiálny prípad ochorenia COVID-19 je pritom stanovaný na 8. december 2019. Mnohí odborníci však predpokladajú, že vírus musel v čínskej populácii kolovať už aj predtým.

Správa o čínskych vedcoch z wu-chanského laboratória prichádza v čase, keď odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie majú prediskutovať ďalšiu fázu vyšetrovania pôvodu ochorenia.

Ústav vo Wu-chane zatiaľ nezdieľal laboratórne záznamy, údaje, ani bezpečnostné protokoly o svojej práci s netopiermi a koronavírusmi. Čína však opakovane popierala, že by vírus unikol z nejakého z laboratórií. K tomuto názoru sa prikláňa stále aj Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej je únik z laboratória mimoriadne nepravdepodobný. Čína dokonca tvrdí, že ochorenie môže mať pôvod mimo jej územia.

Mohlo ísť o chrípku

To, že pracovníci laboratória, kde sa navyše pracovalo s koronavírusmi z netopierov, logicky vyvoláva otázky. Na druhej strane holandská virologička Marion Koopmansová pripisuje ochorenie sezónnym chorobám.

“Výskyt občasných chorôb je normálny. Ich ochorenie nebolo nič, čo by vyčnievalo, určite to nie je veľká vec,” povedala pre NBC News.

Treba určite dať do pozornosti, že pre ľudí v Číne nie je nič neobvyklé, ak idú aj priamo do nemocnice, keď sa u nich prejaví nejaké ochorenie. Súvisí to s lepšou poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a tiež s chýbajúcimi praktickými lekármi.

Mohlo teda v ich prípade ísť o chrípku, ktorá má podobné symptómy ako aj COVID-19. Napriek tomu určite stojí za pozornosť fakt, že členovia rovnakého tímu pracujúceho s koronavírusmi išli do nemocnice krátko pred prvým potvrdeným prípadom ochorenia.

Stále ide o hoax

To, že nový koronavírus unikol z laboratória je známa konšpiračná teória, ktorá nie je ničím podložená. Oficiálne závery Svetovej zdravotníckej organizácie stále hovoria a to, že únik z laboratória je veľmi nepravdepodobný.

Nie ideálna spolupráca a ochota Číny poskytovať údaje však vyvoláva určitú dávku neistoty. Podľa členov tímu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorí vyšetrovali pôvod SARS-CoV-2, ich čínski kolegovia identifikovali 92 ľudí v čase od októbra do decembra 2019, ktoré mohli mať potenciálne ochorenie COVID-19. Čína však tieto údaje zatiaľ neposkytla.