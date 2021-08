Povinné očkovanie učiteľov aj iných profesií je v hre. Posledné slovo bude mať vláda

Téma povinného očkovania učiteľov a zamestnancov škôl sa dostáva “na povrch”. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý chce diskutovať o povinnej vakcinácii určitých profesií, medzi ktoré by patrili napríklad policajti či zdravotníci, ale aj učitelia.

Myslí si, že k tomu budú musieť zaujať stanovisko politické strany a následne aj vláda. Ak nebude rásť počet zaočkovaných, za povinné očkovanie učiteľov by bol aj poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda školského výboru Radovan Sloboda (SaS). Podobne sa vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v rozhovore pre Denník N. Podľa šéfa rezortu je povinné očkovanie kritickej infraštruktúry téma, ktorou sa budú zaoberať na vláde. Tiež zdôraznil, že “ak sa niekto nedá zaočkovať, je to jeho voľba, ale musí niesť zodpovednosť “.

Povinné očkovanie učiteľov je aktuálna téma

Gröhling na piatkovom brífingu v rámci výjazdu v Trenčíne povedal, že tému povinného očkovania neustále otvárajú spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). “Budeme ju otvárať aj ďalej, aby sme diskutovali o tom, či nemáme pristúpiť aj k takýmto opatreniam, kde by boli určité oblasti a profesie, ktoré by mali povinné očkovanie v rámci zdravotníkov, zamestnancov sociálnych služieb, Policajného zboru, ale aj učiteľov a zamestnancov škôl, aby sme vytvárali prostredie, že vieme v týchto oblastiach ďalej fungovať,” skonštatoval minister.

Sloboda na sociálnej sieti uviedol, že zatvorená trieda kdekoľvek na Slovensku bude na zodpovednosti práve tých nezodpovedných. “Môj osobný názor ako podpredsedu školského výboru NR SR je, že ak nebude rásť počet zaočkovaných, tak by pre všetkých učiteľov a zamestnancov škôl, ktorí nemajú zdravotnú prekážku, malo byť očkovanie povinné,” napísal.

Minister tiež vyhlásil, že vyššia miera zaočkovanosti prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu. Vyzval ľudí, ktorí ešte váhajú nad očkovaním, aby tak urobili ešte do začiatku školského roka. Ministerstvo školstva má spustiť od 16. augusta call centrum. Chcú telefonovať aj riaditeľom a zamestnancom škôl v lokalitách s nízkou očkovanosťou. Rezort chce pomôcť aj ponukou očkovacích výjazdových tímov, ktoré by mohli ísť priamo do škôl.