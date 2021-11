Potrebujeme konať ráznejšie, zhodujú sa vo vláde. Premiér Heger potvrdil, že budú vychádzať z odporúčaní konzília

Vo vláde panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať k tomu aj potrebné opatrenia. Dôvodom je, že ľudia nedodržiavajú nastavené podmienky v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to po rokovaní so zdravotníkmi a členmi vlády o epidemickej situácii premiér Eduard Heger (OĽANO).

Ľudia nedodržiavajú opatrenia a tak neostáva nič iné, len ráznejšie reagovať, povedal premiér Heger. Konkrétne zmeny opatrení a krokov predstaví vláda v nasledujúcich dňoch. Malo by to byť v stredu na zasadnutí vlády. Budú vychádzať z odporúčaní konzília aj spoločných rokovaní. Dnes o tom bude rokovať ešte koaličná rada.

Na stole bola aj možná úprava protipandemických opatrení nad rámec COVID automatu. Ten je podľa premiéra nastavený dobre, no pokiaľ sa nedodržiava, akoby neexistoval.

Heger o tejto téme diskutoval už počas víkendu, a to aj s ministrami jednotlivých rezortov. Tých v závere minulého týždňa poveril vypracovaním analýz toho, ako návrhy konzília odborníkov zaviesť do praxe. Na pondelkovom stretnutí si spoločne prešli všetky ich závery. Počas pondelka bude o týchto opatreniach ešte rokovať koaličná rada. „Budeme vychádzať z odporúčaní konzília,” dodal na margo riešenia aktuálnej zhoršujúcej sa pandemickej situácie.