Postavte si vznášadlo či raketu. NASA ponúka online tréning astronautov pre ľudí, ktorí sú doma

Koronavírus zavrel mnohých ľudí doma. Kto môže, pracuje z domu a vychádza von iba v najnutnejších prípadoch. To ale znamená, že ľudia majú veľké množstvo voľného času s ktorým niekedy nevedia, ako naložiť. Osobitnou skupinou sú deti. Preto sa NASA v spolupráci s národným laboratórium ISS rozhodla vytvoriť celý rad dobrodružných programov a aktivít, ako sa v týchto časoch zabaviť.

Kurzy sú určené najmä pre deti, vďaka ktorým môžu skúmať prírodné vedy, od biológie až po medicínu, vrátane robotiky či fyziky, ako píše Science Alert. Študenti sa tiež môžu zúčastňovať rovnakých experimentov, ako astronauti na ISS a porovnávať si výsledky s nimi.

„Astronauti vidia svet z vesmíru a chcú sa podeliť o jeho krásu,“ hovorí Dan Barstow manažér vzdelávania národných laboratórií ISS a dodáva: „Astronauti robia lekárske experimenty s cieľom hľadania liekov, no pomáhajú tiež mladým ľuďom vidieť silu tajomného vesmíru a nútia nás ho skúmať„.

Zaujímavým a pomerne jednoduchým pokusom pre deti, ktorý ponúka NASA je výroba miniatúrneho vznášadla. Stačí na to balónik, CD, vrchnák z detského nápoja a lepidlo. Vrchnák stačí prilepiť do stredu CD, umiestniť naň nafúknutý balón a vznášadlo je hotové.

Ďalším jednoduchým pokusom je výroba rakety. Na tú stačí ceruzka, papier, slamka a lepiaca páska. Je potrebné si vytlačiť šablónu od NASA, vystrihnúť a zlepiť ju a potom už iba za pomoci slamky ju odštartovať.

#LMstaff experimenting with paper rockets for the #VirtualMoonshot! #LibrariesLiftoff pic.twitter.com/0Cn6owdn5H

— Library of Michigan (@LibraryofMich) July 18, 2019