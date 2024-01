Porno len po overení veku: EÚ chce pred ním chrániť mladistvých, takto by sa mali užívatelia preukázať

Ak si v súčasnej dobe chce niekto, kto nemá 18 rokov pozrieť pornografický obsah, nemá náročnú cestu. Do vyhľadávača stačí napísať kľúčové slová, zaklamať pri dotaze na vek a svet explicitného obsahu mu je otvorený. A to sa nepáči Európskej únii, ktorá sa snaží v tomto podniknúť kroky.

Nové nariadenie

Nová smernica Európskej únie vyžaduje od veľkých stránok s pornografickým obsahom, aby overovali vek svojich návštevníkov. V EÚ sa to má týkať Pornhubu, XVideos a Stripchat. Zákon o digitálnych službách, skrátene DSA, ako píše TouchIT, vyžaduje od stránok s veľkým počtom užívateľov splnenie stanovených prísnejších podmienok.

Od 17. februára 2024 vstupuje do platnosti nariadenie určené pre online platformy s veľkou návštevnosťou, v priemere 45 miliónov mesačne. Medzi nariadeniami je aj kontrola veku užívateľov, ale aj ochrana pred šírením nelegálneho obsahu, a tiež ochrana pred deepfake videami.

Pravda uvádza, že ak by sa prevádzkovatelia vyhýbali overeniu veku, hrozili by im pokuty až do 6 % z ich celosvetového obratu a mohli by byť v EÚ tiež blokované.

Prevádzkovateľom sa to nepáči

Na požiadavku o regulácii už reagoval Pornhub, ktorý tvrdí, že sa ho to týkať nemá, keďže má v priemere 33 miliónov užívateľov mesačne. Keďže EÚ na to nereagovala, nie je jasné, ako sa to vyrieši, no rozšírené nariadenie DSA aj tak uvádza, že všetci prevádzkovatelia majú brániť mladistvým v prístupe k pornografickému materiálu.

To, ako by malo samotné overenie prebiehať, nie je stanovené. Môže ísť o registráciu, pri ktorej bude nutné naskenovať doklad totožnosti, pridanie platobnej karty, alebo skenovanie tváre. Je jasné, že sa to prevádzkovateľom stránok s obsahom pre dospelých nepáči, keďže tieto overenia môžu odradiť aj užívateľov, ktorí vekové obmedzenie síce spĺňajú, ale z osobných dôvodov nechcú spájať svoju tvár či totožnosť s prezeraným obsahom na týchto stránkach.