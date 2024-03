Poriadne sa pri nich nasmejete aj po 10 pozretiach: Vybrali sme najvtipnejšie komédie 90. rokov na streamovacích službách

V deväťdesiatych rokoch sa filmový svet stal akousi arénou pre vznik a rozkvet nezabudnuteľných komédií, ktoré zanechali nezameniteľný odtlačok v srdciach divákov. Táto éra sa stala útočiskom pre kultové komédie, ktoré nielenže rozosmiali divákov k slzám, ale tiež zmenili podobu žánru.

S rozvojom nezávislých štúdií a nových tvorcov sa objavil rad filmov, ktoré dodnes zostávajú v pamäti divákov ako ikony humoru a originality.

V tomto článku sa ponoríme do farebného sveta kultových komédií 90. rokov, ktoré sú stále obľúbené aj po rokoch. Pripravte sa na spomienky na absurdné situácie, nezabudnuteľné postavy a smiech, ktorý rezonuje naprieč generáciami. Túto desiatku legendárnych komédií nájdete na obľúbených streamovacích službách.

Niečo na tej Mary je (There´s Something About Mary)

Náš výber začíname bláznivou romantickou komédiou, v ktorej sa hlavný hrdina Ted (hrá ho Ben Stiller) rozhodne opäť nadviazať kontakt so svojou starou láskou Mary (hrá ju Cameron Diaz), pretože si uvedomí, že ju stále miluje a snaží sa ju znovu získať. Situácia je ale veľmi komplikovaná, pretože aj ďalší muži – vrátane súkromného detektíva (hrá ho Matt Dillon), ktorého si Ted najme, aby Mary našiel – majú o ňu záujem, a to okolo nej vytvára komické a absurdné situácie. S českým dabingom aj titulkami tento film nájdete na Disney+.

Sestra v akcii (Sister Act)

Na Disney+ zostaneme aj s dvojicou komédií Sestra v akcii a Sestra v akcii 2: Opäť v habite. Legendárna komédia, o ktorej sa už dlhšie špekuluje, že by sa mohla dočkať tretieho dielu, predstavuje v hlavnej postave herečku Whoopi Goldbergovú. Tá tu stvárnila speváčku Deloris Van Cartier z nočného klubu, ktorá sa po tom, ako sa stane svedkyňou vraždy, ukryje v kláštorskom ráde. V pre ňu neobvyklom prostredí sa snaží utajiť svoju skutočnú identitu, pričom pomáha komunite tým, že vedie spevácky zbor. Bláznivú komédiu dopĺňajú známe piesne, ktoré sme mali možnosť spoznať aj vďaka nej. Na Disney+ nájdete oba diely aj s českým dabingom a titulkami.

Muži v čiernom (Men In Black)

Streamovacie platformy zvyknú často uvádzať rovno celé filmové série a ságy, takže máte možnosť si doma s rodinou či priateľmi usporiadať nezvyčajné filmové maratóny. Kedy ste naposledy videli kultovú sci-fi komédiu Muži v čiernom? Agenti J a K v podaní Willa Smitha a Tommyho Lee Jonesa na vás čakajú na HBO Max v pôvodnej trilógii režiséra Barryho Sonnenfielda a rovnako tak tu nájdete aj 4. film Muži v čiernom: Globálna hrozba z roku 2019, kde si hlavné postavy zahrali Chris Hemsworth a Tessa Thompson. Všetky štyri diely si môžete pozrieť s českým dabingom a titulkami.

Opravár (Cable Guy)

Jednou z najznámejších tvárí komediálneho žánru 90. rokov je nepochybne herec Jim Carrey, ktorého tvorba je akosi, pri pohľade na knižnice streamovacích služieb, prehliadaná. Okrem komédií Ace Ventura, ktoré nájdete na Netflixe, si ale môžete na HBO Max pozrieť komédiu Opravár, ktorú režíroval Ben Stiller.

Jim Carrey si tu zahral excentrického montéra Chipa, ktorého si najal úspešný architekt Stephen (hrá ho Matthew Broderick), aby mu po stroskotanom vzťahu zapojil káblovú televíziu. Pochopiteľne, Stephen predpokladal, že po zaplatení už Chipa nikdy neuvidí, ale nemohol sa mýliť viac. Chip je totiž osamelý a má problematické sociálne schopnosti, čo vedie k rade komických a bizarných situácií.

Prci, prci, prcičky (American Pie)

Keď sa povie „najkultovejšia komédia 90. rokov“, nepochybne viacerým takmer okamžite napadne práve projekt Prci, prci, prcičky (alebo Pikantné pokušenie, ako sa svojho času film dostal do distribúcie slovenských kín).

Kultová komédia o partii kamarátov-teenagerov, ktorí sa snažia stoj čo stoj zbaviť panictva a získať ozajstné sexuálne skúsenosti, sa stala v súčasnej dobe terčom kritiky, keďže je podľa príslušníkov generácie Z maximálne nevhodná a oplzlá a vtipy si uťahujú z takých vecí, z ktorých sa sranda robiť nemá. Dodnes ale patrí k tomu najzábavnejšiemu, čo filmový priemysel v komediálnom žánri na konci 90. rokov priniesol.

Prvý diel nájdete v knižnici streamovacej služby Amazon Prime Video, ďalších 6 dielov tejto značky si môžete pozrieť na SkyShowtime. Samozrejme, s dabingom či titulkami. Viac o pozadí nakrúcania a vzniku filmu si môžete prečítať v našom staršom článku.

Smrť jej pristane (Death Becomes Her)

V roku 1992 režisér Robert Zemeckis priniesol na plátna kín čiernu komédiu, ktorá potešila najmä hereckým obsadením. V hlavných úlohách sme totiž mohli vidieť Bruca Willisa, Meryl Streep, Goldie Hawn, či taliansku herečku Isabellu Rossellini.

Film sleduje príbeh dvoch žien – odvekých rivaliek –, ktoré sa snažia prekabátiť čas a odhaliť tajomstvo večného života. Samozrejme, je tu aj motív pomsty, jedna druhej totiž prebrala snúbenca, ktorý bol kedysi uznávaným plastickým chirurgom, no teraz sa živí ako maskér mŕtvol. Karty zamieša aj záhadná čarodejnica, ktorá disponuje elixírom mladosti. Toto všetko tak vyústi v poriadnu čiernu jazdu, kde chce každý zostať večne mladý, no najmä, ako sa hovorí, „na koni“. Túto čiernu komédiu s prvkami fantasy a hororu nájdete na streamovacej službe SkyShowtime s titulkami.

Big Lebowski (The Big Lebowski)

Jeden z najlepšie hodnotených filmov 90. rokov nájdete taktiež na SkyShowtime. Krimikomédia od režisérov Joela a Ethana Coenovcov sleduje Jeffa „Dude“ Lebowskiho, ktorý je najlenivejším chlapíkom v Los Angeles. Jeho pokojný život naruší zámena s mužom, ktorý má rovnaké meno, čo ho zatiahne do spletitého sprisahania plného podivných postáv a neočakávaných udalostí. Dude a jeho priatelia sa stávajú predmetom vydieraní a bizarných situácií najmä po tom, ako by celé nedorozumenie pomohlo vyriešiť jednoduché odovzdanie výkupného, ktoré ale skončí v iných rukách než malo.

Galaxy Quest

Milovníci Harryho Pottera majú túto komédiu v hľadáčiku najmä preto, že jednu z jeho hlavných postáv stvárnil profesor Snape, alias herec Alan Rickman. Okrem neho sme v nej ale mohli vidieť aj Sigourney Weaver či Tima Allena.

Odvážna posádka lode NSEA vyráža na 4-ročnú nebezpečnú misiu do vesmíru, kde ich čakajú rôznorodé nástrahy. No potom je nakrúcanie ich seriálu zrazu zrušené. O 20 rokov neskôr mimozemšťania brániaci sa útokom ale omylom vysielanie seriálu Galaxy Quest považujú za „historické dokumenty“ a teleportujú posádku bývalých hercov, aby zachránili vesmír. No a tí bez toho, aby mali scenár, režiséra alebo poňatia, čo si počnú, musia podať herecké výkony svojich životov. Bláznivú komédiu režiséra Deana Parisota nájdete na Netflixe.

Bean: Najväčšia filmová katastrofa (Bean: The Movie)

Pokiaľ si chcete pripomenúť kultové komédie 90. rokov, zabudnúť by ste rozhodne nemali ani na Mr. Beana a jeho celovečerák, ktorý má síce o čosi horšie hodnotenia na filmových weboch než jeho seriálový predchodca, stále ale dokáže rozosmiať všetky vekové kategórie. Nájdete ho s dabingom na SkyShowtime. Viac o sitkome Mr. Bean sa dočítate aj v našom staršom článku.