Poplatky za bankové prevody vraj nebudú, tvrdí premiér Fico: Je to klamstvo a nikdy to nebolo na stole

To, že chce vládať zdaniť bankové transakcie, je klamstvo. Vo svojom videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico. „Pred niekoľkými dňami som sedel s ministrom financií a jeho ľuďmi a môžem potvrdiť, že žiadny takýto návrh nebol nikdy na stole,“ ubezpečuje Fico.

V súčasnosti vláda pracuje na konsolidácii verejných financií s účinnosťou od 1. januára 2025 na úrovni približne 1,4 mld. eur. „A poskladajú sa na to predovšetkým tí, ktorí na to majú,“ konštatuje premiér.

Predošlá vláda tej súčasnej podľa jeho slov odovzdala verejné financie v katastrofálnom stave. Šetrenie Ľudovíta Ódora by bolo podľa Fica na úrovni 6 až 7 mld. eur. Čo by v praxi viedlo podľa Fica ku kolapsu sociálneho systému. „Ódor navrhoval brutálne škrty na úkor ľudí a dnes jeho materská strana Progresívne Slovensko jačí ako Viktorka na splave, že čo vôbec my uvažujeme o konsolidácii na úrovni 1,4 mld. eur,“ dodal premiér.

Reagoval aj Kamenický

Minister financií Ladislav Kamenický na sociálnej sieti uviedol, že niektoré médiá a opoziční politici šíria klamstvá o konsolidácii verejných financií. Taktiež ubezpečil, že vláda nejde zdaňovať bankové transakcie. „Chcem vyzvať všetkých šíriteľov „zaručených“ informácií, aby s tým prestali a aby si počkali na výsledky koaličnej rady, ktorá rozhodne o konečnej podobe konsolidácie verejných financií,“ informoval minister financií.

Eduard Heger z mimoparlamentnej strany Demokrati a bývalý minister financií na to reagoval slovami, že to Kamenický nezvláda. „Je to z Vašej strany na uterák, nemáte žiadnu krízu a vyrobíte sekeru vyššiu o 3,3 mld. eur ako priemer našich vlád počas tých najväčších kríz, aké Slovensko vo svojej histórii postretli. A vývoj dlhu hovorí za všetko,“ reagoval na Kamenického status Heger.

Kamenický však aj na tieto tvrdenia zareagoval, a to slovami „trafená hus zagágala“. Podľa jeho slov Heger zabudol, že za ich vlád, teda za 3,5 roka, narástol verejný dlh o 24 mld. eur a vďaka nemu z roku 2022 na rok 2023 enormne narástol deficit. „A legislatívnou smršťou na konci ich vládnutia mi na rok 2024 zanechali deficit 8,5 miliardy eur, resp. 6,5 % HDP,“ upozornil Kamenický.

Heger by mal podľa Kamenického vedieť, že pokiaľ táto vláda nestlačí výraznou konsolidáciou ich deficit, teda aj Hegerov, pod 3 % HDP, lebo deficit verejných financií zvyšuje dlh, tak verejný dlh Slovenska nemôže percentuálne k HDP klesať.

Informácie potvrdili priamo na ministerstve financií

Ako však povedal predseda SaS Branislav Gröhling, plán zdaniť bankové transakcie potvrdili médiám zamestnanci ministerstva financií. „Robert Fico tvrdí, že vláda neplánuje zdaniť bankové prevody fyzických osôb, no nič nepovedal o zámere zdaniť právnické osoby, teda podnikateľov. Aj túto daň napokon zaplatia iba bežní ľudia,” uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Strana žiada ministerstvo financií, aby predstavilo plán, ako vláda zníži deficit o 1,4 miliardy eur a nedotkne sa to obyčajných ľudí. „Za SaS môžem potvrdiť, že budeme proti akémukoľvek zvyšovaniu daní,“ hovorí Gröhling.

Podpredseda SaS Marián Viskupič pripomína, že konsolidácia nemôže ísť na úkor občanov. „Aj keď sa bude ministerstvo financií tváriť, že ide zdaňovať len tých zlých podnikateľov a firmy, v konečnom dôsledku túto daň zaplatia občania zo svojich peňaženiek. Opakovane žiadame vládu Roberta Fica, aby začali konsolidáciu na úrovni výdavkov,“ uzavrel Viskupič.