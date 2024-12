Poľsko pustí do obehu 1 000 ton masla: Chce znížiť jeho ceny, ponúkne ho lacnejšie ako Biedronka. Načrie do zásob štátu

Vysoké ceny potravín trápia nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny. Týka sa to aj Poľska, kde podobne ako na Slovensku okrem iných produktov zdraželo aj maslo. Proti vysokým cenám chce bojovať tým, že dá do aukcie tisíc ton mrazeného masla.

Poľsko pustí do obehu 1 000 ton masla

Ako informuje CNN, Poľsko sa rozhodlo dať do aukcie 1 000 ton mrazeného masla zo zásob štátu. Vláda vysoké ceny odôvodnila nedostatkom mlieka. Vypustenie väčšieho množstva tejto potraviny do obehu by však malo pomôcť ceny stabilizovať. Obchody budú môcť maslo kupovať v 25-kilogramových blokoch, pričom cena za kilogram bude začínať na 28,38 zlotých, čo je v prepočte 6 eur a 66 centov.

To je výrazne menej ako ceny v Biedronke, v jednom z najväčších poľských supermarketov. Biedronka v závislosti od značky predáva maslo zvyčajne za 40 až 50 zlotých za kilogram (9,40 až až 11,70 eura). Finálna cena sa však v aukcii môže vyšplhať, nemusí byť teda najnižšia, akú avizuje vláda.

Nie je ničím výnimočným, že vláda siahne na núdzové rezervy, aby zvýšila ponuku a znížila ceny. Niektoré krajiny si vytvárajú zásoby produktov, ktoré považujú za dôležité pre výživu miestnych obyvateľov. Napríklad, Čína v posledných rokoch čerpala zo svojich strategických rezerv bravčového mäsa a Kanada v čase nedostatku uvoľnila zásoby javorového sirupu.

Maslo v trezore

Maslo sa v Poľsku stalo symbolom rastúcich cien potravín a celkových životných nákladov. Prezidentský kandidát Rafał Trzaskowski obvinil poľskú centrálnu banku zo zlého riadenia a nezvládania inflácie a ponúkol, že jej guvernérovi pošle trochu masla. Jarosław Kaczyński zas na sociálnej sieti X uverejnil fotografiu masla v trezore, aby poukázal na to, ako vysoko sa vyšplhali jeho ceny.

„Masło w sejfie“ byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety, to ponury symbol tego rządu. Drożyzna, wysokie rachunki, ludzie zmuszani do lichwiarskich pożyczek – a rządzą dopiero rok. Wrócił Tusk, a z nim bieda. Czy wróci największa hańba III RP czyli głodne dzieci?… pic.twitter.com/0kkPp1763P — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 9, 2024

Podľa Európskej komisie ceny masla v EÚ tento rok poskočili nahor približne o 44 %. Avšak ceny mliečnych výrobkov prudko vzrástli na celom svete. Ceny masla rastú už 14. mesiac po sebe a dosahujú celosvetovo rekordnú úroveň.