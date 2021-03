Poľsko má smutného rekordmana: 50-ročný muž nespravil vodičák ani na 192. pokus

Aj keď dostať sa k vodičskému preukazu je aj na Slovensku pomerne jednoduché, nie všetci na to majú. Dôležité je však v momente, keď na záverečných skúškach neuspejete, nevzdávať sa a vyskúšať to znova. To si už vyše 17 rokov hovorí aj istý obyvateľ poľského mesta, ktorý sa pokúšal získať vodičák už 192-krát. Toto neuveriteľné číslo však zrejme bude ešte vyššie, pretože ho nespravil opäť.

Na Slovensku sú podmienky získania vodičského oprávnenia stanovené jasne – záujemca má 3 pokusy a ak ich vyčerpá a skúšky nespraví, musí si zaplatiť a absolvovať celý kurz v autoškole nanovo. Inak je to ale v susednom Poľsku, kde stačí absolvovať kurz a následne je možné skúšky, v prípade, že na nich študent neuspeje, opakovať do momentu, kým sa mu vodičák nepodarí získať.

Rekordman autoškoly

50-ročný Poliak, ktorého meno zverejnené nebolo, sa práve tohto chopil a svoj neúspech nevzdáva už 17 rokov. Smutné je, že vodičák sa mu nedávno podarilo nezískať už na 192. pokus, čím sa z neho stal národný rekordman v počte pokusov, píše web Notes from Poland.

Neúspešný večný študent autoškoly už za všetky pokusy utratil takmer 1 300 eur, čo, samozrejme, nie je veľa, keď si porovnáme ceny vodičáku tu na Slovensku. V poľskom mestečku Piotrków Trybunalski sú však pomery celkom iné a cena kurzu v autoškole je podstatne nižšia. Z výslednej sumy, ktorú už neúspešný Poliak za vodičák vyhodil, sa tak mnohým točí hlava.

Dôjde k zmene pravidiel

Tento národný rekord však zrejme bude mať aj inú dohru. 50-ročný neznámy sa o vodičák nepochybne bude uchádzať znovu, pretože sa svojho sna za nič na svete nechce vzdať. Je ale dosť možné, že dôjde k úprave podmienok. Poľskí inštruktori v autoškole totiž začínajú uvažovať nad úpravou záverečných skúšok. Myslia si, že by mal existovať nejaký limit, aby uchádzač nerobil skúšku viac než 20- alebo 30-krát.

Nie je jediný

Smoliar z Poľska však nie je jediným, kto sa o vodičák dlhodobo neúspešne pokúšal, píše web českého Rádia Wave. Tento rok sa 42-ročnému Britovi podarilo vodičské oprávnenie získať po 158. pokusoch. Absolútnou držiteľkou rekordu v počte neurobených skúšok je neznáma Juhokórejčanka, ktorej sa v roku 2009 podarilo vodičák získať až na 950. pokus. A to už je skutočne čo povedať.